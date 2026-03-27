Đội tuyển Việt Nam: Phía sau 1 chiến thắng quá dễ dàng...

TPO - Chiến thắng 3-0 ở trận giao hữu với Bangladesh không phải kết quả khó đoán, nhưng đằng sau màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam không khỏi có vết gợn.

Đội tuyển Việt Nam cần thêm các màn rèn quân chất lượng để chuẩn bị cho các cuộc đua nóng bỏng phía trước (ảnh Ngọc Tú)

Bangladesh đứng ở vị trí thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA, cách khá xa so với đội tuyển Việt Nam. Tính chất giao hữu của trận đấu càng khiến kết quả không quá quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Có thể nói đây chỉ là màn "làm nóng" của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia trên sân Thiên Trường ngày 31/3 tới. Trên thực tế do đã giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng không quá cần thiết phải dốc lực trước đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực.

Dù vậy, màn trình diễn tại Hàng Đẫy vẫn tạo nên những vết gợn, đặc biệt phía trước thầy trò ông Kim Sang-sik sắp phải căng sức ở ASEAN Cup 2026. Đây mới là mục tiêu hàng đầu của đội tuyển Việt Nam trong năm nay, trước khi tiếp tục tham dự Asian Cup 2027 vào đầu năm sau.

Nguyễn Xuân Son vừa trở lại sau chấn thương, cần thời gian để lấy lại bản năng săn bàn

HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm và hoán đổi nhiều vị trí. Dễ nhận thấy hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đang thiếu sự chắc chắn và sức sáng tạo cần thiết khi Nguyễn Quang Hải không còn ở đỉnh cao phong độ, trong khi Hai Long chưa "tới tầm". Hoàng Đức vẫn kỹ thuật, nhưng anh cần một đồng đội đủ sức be quét để thoải mái tập trung cho nhiệm vụ tấn công.

Sự chú ý dồn cả vào Đỗ Hoàng Hên và màn trình diễn của tiền vệ nhập tịch được đánh giá khá tích cực. Mặc dù vậy, anh có lẽ cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi và các đồng đội trên tuyển.

Một tín hiệu đáng lo ngại là tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau chấn thương đang trở nên thiếu sắc bén. Anh thậm chí gây lo ngại vì cân nặng, đến mức ông Kim Sang-sik nói sẽ phải kiểm tra lại. Trong khi đó hàng tấn công đội tuyển Việt Nam chỉ còn Phạm Tuấn Hải, 2 do Tiến Linh đang sa sút phong độ.

Thực tế với quân số chỉ 23 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik rõ ràng còn nhiều phép tính chưa lộ. Dù vậy, bộ khung đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Bangladesh đã chơi chưa được "mượt mà" như chờ đợi. Phía trước, đội tuyển Việt Nam ắt cần thêm thời gian để xây dựng bộ khung đủ độ "cứng" cho những cuộc đua giàu thách thức.