Tái đấu Malaysia, ông Kim Sang-sik đang tính gì?

TPO - Việc đã sớm giành vé nhờ phán quyết của AFC biến trận đấu lượt về với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trở thành màn tập dượt để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng phía sau.

HLV Kim Sang-sik luôn "thích" những cầu thủ giàu kỷ luật và tinh thần chiến đấu

Gần nhất chính là ASEAN Cup 2026, dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 7 bước qua đầu tháng 8 tới. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch nên mục tiêu đặt ra là phải bảo vệ thành công ngôi vị.

Xa hơn, VCK Asian Cup 2027 vào đầu năm sau tại Saudi Arabia hứa hẹn là màn "thử lửa" đáng giá với đội tuyển Việt Nam. Đây là nơi ông Kim Sang-sik và các học trò cho thấy nội lực của mình đang ở mức nào so với các thế lực đứng đầu châu lục.

Nhìn qua danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần này, dễ nhận thấy HLV Kim Sang-sik không quá coi trọng trận đấu với Malaysia, ít nhất ở khía cạnh kết quả. Điều này không bất ngờ khi Việt Nam đã sớm giành vé nhờ phán quyết từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) liên quan bê bối nhập tịch của Malaysia.

Quân số đội tuyển Việt Nam chỉ gói gọn trong danh sách 23 cầu thủ, riêng hàng tiền đạo chỉ có 4 người thì 2 là những gương mặt trẻ. Đó là Gia Hưng (Ninh Bình) và Việt Cường (Becamex TPHCM).

Nếu có gì đáng chú ý thì đó là sự trở lại của 2 hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng và tân binh Đỗ Hoàng Hên. Văn Hậu từng là nhân tố số 1 bên hành lang cánh đội tuyển Việt Nam cho đến khi gặp chấn thương. Rất khó để bóng đá Việt Nam tìm được gương mặt hội đủ các ưu điểm như Văn Hậu bên hành lang cánh trái, từ thể hình, thể lực khả năng tham gia tấn công đến phòng thủ.

Hoàng Hên sẽ là phương án tốt cho tuyến giữa, nơi Nguyễn Quang Hải đã không còn ở thời đỉnh cao trong khi Khuất Văn Khang cần thêm thời gian để vươn tầm. HLV Kim Sang-sik cần thêm thử nghiệm để xây dựng tuyến giữa giàu sức mạnh nhất cho ASEAN Cup 2026.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa các cầu thủ được quyền "lỏng chân" trước Malaysia. HLV Kim Sang-sik là mẫu cầm quân đề cao tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu, cơ hội chỉ mở ra với những gương mặt có phong độ cao nhất.