U23 Việt Nam và định hướng tại giải Tứ hùng Trung Quốc

Trọng Đạt
TPO - Ngày 24/3 tại Tây An (Trung Quốc), phát biểu trong buổi họp báo trước thềm Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam bước vào giải với định hướng rõ ràng.

Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Ban tổ chức địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong suốt thời gian chuẩn bị, từ nơi ăn ở, sân tập đến công tác tổ chức chuyên nghiệp.

Đánh giá về giải đấu, nhà cầm quân sinh năm 1987 nhấn mạnh đây là cơ hội cọ xát quý giá cho U23 Việt Nam khi đối đầu với các đối thủ có chất lượng trong khu vực như U23 Trung Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Thái Lan. “Những trận đấu như thế này rất cần thiết để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, học hỏi và trưởng thành”, ông nói.

Về lực lượng, U23 Việt Nam mang đến giải đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Bên cạnh những cái tên từng chinh chiến tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, đội còn bổ sung nhiều gương mặt mới ở độ tuổi 21, lớp kế cận giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Không giấu quan điểm, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết mục tiêu lớn nhất của đội không nằm ở kết quả thắng - thua. “Chúng tôi tập trung hoàn thiện các yếu tố kỹ, chiến thuật, xây dựng sự gắn kết giữa các cầu thủ. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu dài hạn, không chỉ cho lứa U23 mà còn cho tương lai của bóng đá Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, U23 Việt Nam đã ổn định nơi đóng quân tại Tây An và có buổi làm quen sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An - nơi sẽ diễn ra các trận đấu, nhằm giúp các cầu thủ thích nghi tốt hơn về điều kiện thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An đang khá lạnh, nhiệt độ dao động khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và chất lượng sân bãi được đánh giá cao, đảm bảo các yêu cầu chuyên môn.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 CHDCND Triều Tiên lúc 14h00 ngày 25/3 (giờ Việt Nam). Đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trên hành trình xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh trong tương lai.

Trọng Đạt
Xem thêm

Cùng chuyên mục