HLV Thái Lan đặt mục tiêu khiêm tốn khi tái ngộ U23 Việt Nam trên đất Trung Quốc

TPO - HLV Wang Thawatchai của U23 Thái Lan khẳng định ông muốn các cầu thủ tìm kiếm một “kết quả tích cực” trước U23 Việt Nam ở giải giao hữu Tứ hùng trên đất Trung Quốc, sự kiện sẽ diễn ra từ 25/3 tới. Ông thừa nhận đội hình Thái Lan không phải là mạnh nhất, nên vị HLV này cũng không kỳ vọng quá nhiều vào các học trò.

Đội tuyển U23 Thái Lan đã lên đường tham dự giải đấu Tứ hùng tại Trung Quốc. Dù chỉ là giao hữu nhưng sự kiện này vẫn rất đáng chờ đợi khi các đội tuyển nhiều duyên nợ như U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan tái ngộ nhau.

HLV Wang Thawatchai nhận định đây là cơ hội tuyệt vời để toàn đội thể hiện. Và khi được hỏi về mục tiêu tại giải, ông xác định coi sự kiện sắp tới là “một bài kiểm tra quý giá”.

Ông nhấn mạnh: “Đây là 3 trận đấu quan trọng. Chúng ta sẽ gặp Trung Quốc, đội là á quân U23 châu Á; Việt Nam, đội vừa giành chức vô địch SEA Games và Triều Tiên, tất cả đều là những đội mạnh. Với việc các cầu thủ đang chuẩn bị cho Á vận hội năm nay, những trận đấu này sẽ là bài kiểm tra cho nhiều cầu thủ mới được triệu tập.

Tất nhiên, đây chưa phải là đội hình nòng cốt của chúng ta, vì nhiều cầu thủ như Yotsakorn, Seksan và Ikhlas Saron đã lên đội tuyển quốc gia. Nhưng Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ mới đã thể hiện tốt và được lựa chọn.

U23 Thái Lan từng thua U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33

Chúng tôi hy vọng tất cả họ sẽ thi đấu tốt và có cơ hội ra sân. Sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng, vì chúng ta đã dựa vào họ trong một thời gian dài. Nhưng tôi hy vọng những cầu thủ mới sẽ thi đấu tốt và lấp đầy những khoảng trống, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho đội U23 trong tương lai”.

Khi được hỏi liệu có “đòi nợ” U23 Việt Nam sau trận thua ở SEA Games 33 hay không, ông Wang nhấn mạnh Thái Lan chỉ xác định tìm kiếm một “kết quả tích cực”. “Tôi nghĩ cả 3 trận đấu đều sẽ khó khăn, đặc biệt là trận gặp Trung Quốc, đội vừa giành vị trí á quân châu Á và là chủ nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tung ra đội hình mạnh nhất cho cả 3 trận”, HLV U23 Thái Lan nhấn mạnh.

“Còn về trận đấu với Việt Nam, chúng tôi muốn có kết quả tích cực, nhưng chúng tôi cũng muốn các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quý báu. Đối mặt với những trận đấu ở cấp độ này, gặp Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên, là một thử thách lớn trên đấu trường quốc tế”.