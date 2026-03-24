Lão tướng Lê Văn Tuấn: 42 tuổi vẫn 'bào đường', sẵn sàng chinh phục Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Ở tuổi 42, khi nhiều vận động viên (VĐV) đã lui về phía sau, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Tuấn vẫn bền bỉ góp mặt ở cự ly marathon hệ nâng cao tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Không chỉ là người lớn tuổi nhất nội dung, anh còn mang theo kinh nghiệm, ý chí và khát vọng tạo nên dấu ấn ở cuộc đua mang tính chất quyết định cho Đại hội Thể thao toàn quốc.

Lê Văn Tuấn là VĐV lớn tuổi nhất tham dự nội dung 42km Tiền Phong Marathon 2026.

Dấu ấn của một lão tướng không mỏi

Trong danh sách 15 VĐV tranh tài cự ly marathon (42km) hệ nâng cao Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67 năm nay, Lê Văn Tuấn (TPHCM) là cái tên đặc biệt. Ở tuổi 42, anh là người lớn tuổi nhất, nhưng lại không hề lép vế khi đặt cạnh những chân chạy trẻ trung hơn.

Giới chuyên môn điền kinh và người đam mê chạy dài không xa lạ với Lê Văn Tuấn, một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của làng marathon Việt Nam. Anh từng tạo dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cách đây bốn năm khi vượt qua kỳ tuyển chọn khắc nghiệt để giành suất chính thức tham dự SEA Games 31 trên sân nhà. Khi đó, Tuấn từng chia sẻ rằng anh bước vào đường chạy với một mục tiêu duy nhất: không được phép lùi bước.

Lê Văn Tuấn nằm trong top 5 nội dung 42km tại Tiền Phong Marathon 2025.

Kết quả, vị trí thứ 4 tại SEA Games 31 không mang về huy chương, nhưng là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và ý chí của một VĐV luôn thi đấu đến giới hạn cuối cùng. Đó cũng là nền tảng để anh tiếp tục duy trì sự hiện diện bền bỉ ở các đường chạy marathon trong nhiều năm sau đó.

Trở lại Tiền Phong Marathon 2026, trong bối cảnh nội dung marathon được tính thành tích vào Đại hội Thể thao toàn quốc, Lê Văn Tuấn đứng trước cơ hội cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí cao, không chỉ cho cá nhân mà còn cho điền kinh TP.HCM.

“Chúng tôi đánh giá cao về ý thức chuẩn bị chuyên môn của Lê Văn Tuấn. Ở tuổi ngoài 40, Lê Văn Tuấn vẫn giữ sự dẻo dai và bền bỉ trên đường chạy. Tinh thần và ý chí của Lê Văn Tuấn luôn rất cao”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh TPHCM chia sẻ.

'Người không tuổi' của Tiền Phong Marathon

Lê Văn Tuấn đã gắn bó với Tiền Phong Marathon từ năm 2011, khi còn khoác áo Đồng Nai. Hơn một thập kỷ trôi qua, anh vẫn đều đặn xuất hiện trên vạch xuất phát, mang theo hành trang là kinh nghiệm tích lũy qua từng cung đường.

Điều đáng nói là phong độ của anh vẫn được duy trì ổn định. Những mùa giải gần đây, Tuấn luôn nằm trong nhóm cạnh tranh khi liên tục cán đích ở các vị trí top 5, với thông số thời gian giữ ở mức cao so với mặt bằng chung.

Năm ngoái, Lê Văn Tuấn đã về đích hạng 5 nội dung marathon với kết quả 2 giờ 33 phút 04 giây, khi giải đấu tổ chức tại Quảng Trị. Năm 2024, Lê Văn Tuấn về đích hạng 4 (2 giờ 34 phút 03 giây). Năm 2023, chân chạy này về đích hạng 5 (2 giờ 40 phút 44 giây). Thành tích cá nhân tốt nhất 2 giờ 25 phút 52 giây tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 vẫn giúp anh đứng trong nhóm đầu marathon Việt Nam.

Ở tuổi 42, Lê Văn Tuấn vẫn cạnh tranh sòng phẳng với đàn em.

Không chỉ thi đấu, Lê Văn Tuấn hiện còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên đội điền kinh TP.HCM. Tuy nhiên, điều đó không khiến anh rời xa đường chạy. Ngược lại, mỗi lần thi đấu, anh như tiếp tục chứng minh giá trị của sự bền bỉ và tinh thần không tuổi.

Tại Nha Trang năm nay, khi cuộc đua hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt, Lê Văn Tuấn vẫn đặt mục tiêu tạo nên sự đột phá. Nhưng hơn cả những con số hay thứ hạng, hành trình của anh là minh chứng rõ ràng rằng trong marathon, kinh nghiệm và ý chí đôi khi chính là lợi thế lớn nhất.

Ở tuổi 42, Lê Văn Tuấn vẫn bền bỉ “bào đường”. Và trên từng bước chạy, anh không chỉ hướng tới vạch đích, mà còn khẳng định một điều giản dị: đam mê, nếu đủ lớn, sẽ không bị giới hạn bởi thời gian.