FPT mở rộng trải nghiệm Ngoại hạng Anh “đa điểm chạm” cho người hâm mộ Việt

Không chỉ phát sóng Ngoại hạng Anh, FPT đang mở rộng cách người hâm mộ tại Việt Nam tiếp cận giải đấu thông qua loạt hoạt động đồng hành quy mô lớn, từ ưu đãi, quà tặng thiết thực đến những trải nghiệm trực tiếp gắn với bóng đá.

Chuỗi chương trình quy mô lớn xuyên suốt mùa giải Ngoại Hạng Anh

Từ đầu mùa giải đến nay, FPT triển khai đồng thời hàng loạt chương trình với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng như “Trúng chuyến sang Anh”, “Nóng cùng Ngoại hạng”, “Tết Ngoại hạng Anh, Rinh quà Hạng 1” và “Ngoại hạng đỉnh cao - Trao ngay xe điện”...

Khách hàng nhận TV từ chương trình ưu đãi của FPT (Ảnh: FPT)

Sau thời gian ngắn, hàng triệu khách hàng tham gia và hơn 200 khách hàng trúng thưởng, nhận quà, trải rộng từ TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai, Thanh Hóa…, cho thấy độ phủ rộng và sức hút của chương trình với khách hàng trên toàn quốc.

Danh mục quà tặng hướng đến giá trị sử dụng thực tế, gắn với cả trải nghiệm xem bóng đá và sinh hoạt gia đình. TV màn hình lớn giúp nâng cao chất lượng theo dõi các trận cầu tại nhà, trong khi các thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu hàng ngày. Bên cạnh đó, các phần thưởng như xe điện mang lại thêm lựa chọn di chuyển theo xu hướng thân thiện với môi trường.

Theo đại diện FPT, thay vì chỉ tập trung vào nội dung trận đấu, doanh nghiệp lựa chọn phát triển thêm các ”điểm chạm” ngoài màn hình thông qua hệ thống chương trình xuyên suốt mùa giải. Các ưu đãi, quà tặng và hoạt động trải nghiệm được thiết kế theo hướng gắn liền với nhu cầu thực tế, qua đó đưa Ngoại hạng Anh đến gần hơn với đời sống người hâm mộ.

Khách hàng khắp các địa phương trên toàn quốc nhận quà từ FPT (Ảnh: FPT)

“Chúng tôi không chỉ muốn người hâm mộ theo dõi Ngoại hạng Anh trong 90 phút trên màn hình, mà hướng tới việc mở rộng trải nghiệm để bóng đá trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, bên cạnh chất lượng phát sóng, các hoạt động đồng hành cũng được đẩy mạnh để tăng sự gắn kết với người dùng”, đại diện FPT cho biết.

Kể từ khi chính thức sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam vào tháng 1/2026, FPT đồng thời nâng cấp hạ tầng, chất lượng phát sóng và triển khai hàng loạt hoạt động đồng hành nhằm mở rộng cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu.

Từ ưu đãi hấp dẫn đến trải nghiệm thực tế gắn với người hâm mộ

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm xem trên màn hình, các chương trình ưu đãi, FPT mở rộng trải nghiệm theo hướng đồng hành và gắn liền trực tiếp với cách người hâm mộ theo dõi và tận hưởng bóng đá.

Ở cấp độ trải nghiệm trực tiếp, FPT mang đến chương trình trúng thưởng lớn mang tính thực tế cao cho khách hàng như “Trúng chuyến sang Anh”, giúp người hâm mộ có cơ hội theo dõi trực tiếp trận đấu tại quê hương của giải đấu. Trong gần 800.000 người tham gia, chỉ một khách hàng được lựa chọn, tạo nên cơ hội hiếm có cho người hâm mộ.

Chủ nhân giải thưởng là anh Phan Sĩ Từ (Đà Nẵng), người đã theo dõi giải đấu hơn 30 năm. Với anh, chuyến đi không chỉ là phần thưởng mà còn là cơ hội hiện thực hóa giấc mơ ấp ủ từ lâu của một người hâm mộ giải đấu Ngoại Hạng Anh.

Khách hàng tại Đà Nẵng trúng chuyến sang Anh (Ảnh: FPT)

“Tôi làm trong lĩnh vực thể dục thể thao và theo dõi Ngoại hạng Anh nhiều năm nhưng chưa từng nghĩ có ngày được sang Anh. Tôi mong có thể trực tiếp vào sân, chụp một bức ảnh kỷ niệm và cảm nhận không khí bóng đá tại đây, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa và cách họ tổ chức, vận hành môi trường bóng đá chuyên nghiệp”, anh Từ chia sẻ.

Ở khía cạnh trải nghiệm tại nhà, các phần quà từ chương trình FPT như TV màn hình lớn cũng góp phần nâng cấp cách người dùng theo dõi bóng đá. Một khách hàng FPT tại Đồng Nai cho biết gia đình chỉ nâng cấp gói dịch vụ để xem thuận tiện hơn nhưng bất ngờ nhận được TV, từ đó có thể cùng nhau theo dõi các trận đấu với trải nghiệm tốt hơn.

“Gia đình tôi khá bất ngờ vì khi nâng cấp gói VVIP trên FPT Play để xem Ngoại Hạng Anh, chỉ phải mất thêm khoảng 59.000 đồng mỗi tháng mà lại nhận được quà tặng là TV Sony. Từ khi có TV mới, mỗi buổi tối và các ngày cuối tuần, cả nhà đều quây quần xem Ngoại hạng Anh cùng nhau, không khí khác hẳn so với trước đây”, khách hàng chia sẻ.

Quà tặng công nghệ và gia dụng thiết thực (Ảnh: FPT)

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, đồng hành, bằng việc làm chủ công nghệ lõi, FPT tiếp tục đầu tư vào hạ tầng và công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng phát sóng ổn định. Hình ảnh được nâng lên chuẩn cao, mang lại trải nghiệm sắc nét trên nhiều thiết bị, từ TV đến điện thoại hay máy tính bảng, phù hợp với thói quen theo dõi linh hoạt của khán giả hiện nay. Bên cạnh đó, việc bổ sung đa dạng các luồng bình luận từ phong cách truyền thống đến bình luận cảm xúc cũng góp phần mở rộng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người xem khác nhau.

Thông qua việc kết hợp giữa công nghệ, nội dung và các hoạt động đồng hành, FPT cho thấy đơn vị đang từng bước mở rộng cách người hâm mộ tại Việt Nam trải nghiệm Ngoại hạng Anh, từ theo dõi đến tham gia và gắn kết nhiều hơn với giải đấu.