Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

BXH FIFA mới nhất: Việt Nam tăng 5 bậc, Malaysia trượt dài sau khi bị xử thua

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA cập nhật, Việt Nam tăng 5 hạng và giữ vị trí 103. Đây là thứ hạng tốt nhất của "Chiến binh sao vàng" kể từ tháng 12/2023 (94).

screenshot-2026-03-17-at-135149.png

BXH có biến động đáng kể sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm cả chiến thắng 4-0 trước Việt Nam trước đó. Số điểm của Malaysia được chuyển sang Việt Nam, giúp đội tuyển của chúng ta tăng thêm 25 điểm và vươn lên 5 bậc, tiến sát top 100. Ngược lại, Malaysia tụt 14 bậc xuống vị trí thứ 135.

Việt Nam giờ chỉ còn cách top 100 (Tajikistan) 10 điểm. Trong đợt tập trung đội tuyển tháng 3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận giao hữu với Bangladesh trước khi tiếp đón Malaysia ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Đây là cơ hội để "Chiến binh sao vàng" tiếp tục tích điểm và cải thiện thứ hạng.

Trước đó, AFC ra quyết định xử thua Malaysia 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định. Cục diện tại bảng F đã đảo lộn hoàn toàn, Malaysia từ vị trí dẫn đầu, nắm nhiều cơ hội đi tiếp phải rơi xuống nhì bảng. Việt Nam không cần đá trận cuối cũng đã chắc chắn góp mặt ở VCK Asian Cup 2027.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu trên BXH FIFA với thứ hạng 96. Việt Nam đang đứng thứ 2 khu vực. Indonesia tăng một bậc nhưng vẫn đứng thứ 121.

Nhìn lên nhóm đỉnh bảng, Tây Ban Nha vững vàng ở vị trí số 1, tiếp theo trong top 10 là Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Morocco, Bỉ và Đức.

Hương Ly
