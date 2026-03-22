BXH FIFA mới nhất: Việt Nam tăng 5 bậc, Malaysia trượt dài sau khi bị xử thua

TPO - Theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA cập nhật, Việt Nam tăng 5 hạng và giữ vị trí 103. Đây là thứ hạng tốt nhất của "Chiến binh sao vàng" kể từ tháng 12/2023 (94).

BXH có biến động đáng kể sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm cả chiến thắng 4-0 trước Việt Nam trước đó. Số điểm của Malaysia được chuyển sang Việt Nam, giúp đội tuyển của chúng ta tăng thêm 25 điểm và vươn lên 5 bậc, tiến sát top 100. Ngược lại, Malaysia tụt 14 bậc xuống vị trí thứ 135.

Việt Nam giờ chỉ còn cách top 100 (Tajikistan) 10 điểm. Trong đợt tập trung đội tuyển tháng 3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận giao hữu với Bangladesh trước khi tiếp đón Malaysia ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Đây là cơ hội để "Chiến binh sao vàng" tiếp tục tích điểm và cải thiện thứ hạng.

Trước đó, AFC ra quyết định xử thua Malaysia 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định. Cục diện tại bảng F đã đảo lộn hoàn toàn, Malaysia từ vị trí dẫn đầu, nắm nhiều cơ hội đi tiếp phải rơi xuống nhì bảng. Việt Nam không cần đá trận cuối cũng đã chắc chắn góp mặt ở VCK Asian Cup 2027.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu trên BXH FIFA với thứ hạng 96. Việt Nam đang đứng thứ 2 khu vực. Indonesia tăng một bậc nhưng vẫn đứng thứ 121.

Nhìn lên nhóm đỉnh bảng, Tây Ban Nha vững vàng ở vị trí số 1, tiếp theo trong top 10 là Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Morocco, Bỉ và Đức.