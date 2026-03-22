Arsenal: Thời khắc mở ra kỷ nguyên mới

TPO - Với Arsenal và Mikel Arteta, chung kết Carabao Cup là “thời khắc tỏa sáng”. Một chiến thắng có thể mở ra kỷ nguyên mới.

Arsenal đang sở hữu đội hình mạnh nhất nước Anh

Tháng 2/2018, Pep Guardiola giành danh hiệu đầu tiên cùng Manchester City: Carabao Cup. Khi ông nâng cao chiếc cúp, Mikel Arteta đứng ngay bên cạnh.

Sau khi City “nghiền nát” Arsenal của Arsene Wenger 3-0 tại Wembley, Guardiola tuyên bố chiến thắng ở giải đấu được xem là “kém danh giá thứ ba” trong bóng đá Anh vẫn đủ sức đẩy đội bóng của ông lên một tầng cao mới.

“Giành danh hiệu giúp bạn giành thêm danh hiệu,” cựu HLV Barcelona và Bayern Munich nói trong họp báo sau trận. “Điều quan trọng là phải có chiếc cúp đầu tiên. Nó sẽ giúp chúng tôi ở Premier League - nơi chúng tôi sẽ cố gắng thắng tất cả các trận còn lại - và ở Champions League.”

Ba tháng sau, Guardiola nâng luôn cúp Premier League, và Arteta - khi đó còn là trợ lý - vẫn đứng cạnh ông.

Giờ đây, trong vai trò HLV Arsenal, Arteta hiểu rất rõ - từ trải nghiệm trực tiếp - sức mạnh “kích nổ” mà một danh hiệu như Carabao Cup có thể mang lại cho đội giành cúp. Cuối tuần này, ông muốn khai thác hiệu ứng ấy cho chính mình… bằng cách đánh bại Guardiola.

Chủ nhật tại Wembley, hai người đồng nghiệp cũ sẽ ngồi ở hai chiến hào đối diện trong chung kết Carabao Cup mùa này, với tư cách HLV trưởng Arsenal và Man City. Danh hiệu nội địa đầu tiên của mùa giải sẽ được quyết định giữa hai đội đang đứng nhất và nhì Premier League, khi mùa bóng chỉ còn khoảng hai tháng.

Trong buổi họp báo trước trận, Arteta lặp lại tinh thần của Guardiola năm 2018. “Chiến thắng luôn giúp ích,” ông nói. “Và giành một chiếc cúp thì càng giúp nhiều hơn, chắc chắn rồi. Nó mang lại sự tự tin, mang lại cảm giác rằng khi thời khắc ấy đến, bạn làm được - và bạn có đủ nguồn lực để đạt thứ mình muốn.”

Mikel Arteta chấp nhận chỉ trích để giành chiến thắng

Cảm xúc đó dường như cũng lan sang cầu thủ.

“Với chúng tôi, hy vọng đây sẽ là cách để mở cánh cửa phòng truyền thống,” thủ môn Kepa Arrizabalaga nói trên ấn phẩm ngày thi đấu giữa tuần của trận Champions League gặp Bayer Leverkusen, khi hướng về trận chung kết. “Và giữ cho cánh cửa đó luôn mở.”

Carabao Cup không phải chiếc cúp đầu tiên của Arteta tại Arsenal. Ngay mùa ra mắt 2019-20 - cũng là lần đầu tiên ông làm HLV trưởng ở bất cứ đâu - Arteta đã giành FA Cup, đánh bại cả City lẫn Chelsea trên đường lên ngôi.

Trong vài thời điểm “gai góc”, Arteta có nhắc tới thêm một đôi lần vô địch Community Shield cuối năm đó và năm 2023, nhưng gần như chẳng ai thực sự tính đến chiếc cúp nửa giao hữu này. Vì thế, Arsenal đã gần 6 năm không có một danh hiệu lớn. Với tầm vóc của Arsenal, đó là quá lâu. Có những giải đấu mà Arsenal coi trọng hơn Carabao Cup, nhưng ở vị thế hiện tại, họ cũng không thể “chảnh” tới mức quay lưng với bất kỳ danh hiệu nào.

Bỏ qua Community Shield, đây cũng là trận chung kết đầu tiên của Arsenal kể từ ngày vô địch FA Cup năm 2020. Muốn tìm một giai đoạn tương tự trong lịch sử CLB - nhiều mùa liên tiếp không được góp mặt ở một “đại tiệc” như thế - phải ngược về thời kỳ hạn hán giữa năm 1980 và 1987.

Cơn khát ấy kết thúc cũng chính ở đấu trường này, khi đội của George Graham thắng Liverpool 2-1 tại Wembley. Hai năm sau, Arsenal vượt qua chính Liverpool của Kenny Dalglish để giành chức vô địch quốc gia theo cách kịch tính bậc nhất. Arsenal hy vọng lần này họ cũng có thể chuyển mình từ “vua cúp” thành “vua giải” nhanh chóng.

Arsenal cần một danh hiệu để giải tỏa

Arteta khẳng định Arsenal không nhìn quá xa khỏi trận chung kết này để mơ tới những danh hiệu danh giá hơn sẽ được quyết định vào tháng 5. Nhưng ông hiểu kỳ vọng của người hâm mộ: đây có thể là “cánh cổng” dẫn vào thành công lớn hơn - quân domino đầu tiên đổ xuống trong một mùa giải có thể kết thúc bằng việc Arsenal ăn mừng cú ăn bốn chưa từng có.

Arteta thừa nhận đã lâu rồi Arsenal mới có cơ hội giành thêm huy chương vàng. Trong đội hình hiện tại, chỉ còn Bukayo Saka là người còn sót lại từ tập thể nâng FA Cup năm 2020.

Trong quãng thời gian đó, Arsenal thường bị chế giễu như “vua về nhì”, “chuyên gia bán kết”. Nhận định ấy không hoàn toàn công bằng: ba lần liên tiếp á quân Premier League cho thấy họ duy trì năng lực cạnh tranh ổn định. Nhưng giờ thì Arsenal cần cúp - để củng cố uy tín cho cả HLV lẫn dự án lớn.

Arteta và Arsenal từng tin chức vô địch FA Cup cách đây 6 năm sẽ là bệ phóng cho vinh quang. Rốt cuộc, nó lại trở thành chiếc “phao cứu sinh” mà Arteta bám vào trong những giai đoạn khó khăn về sau.

Khi đó, Arsenal chưa đủ nền tảng cho thành công bền vững. Giờ thì khác. Họ đã đầu tư để xây dựng một đội hình có thể cạnh tranh trên nhiều mặt trận. Họ chơi theo cách cho thấy mình ưu tiên chiến thắng hơn những lời tán dương. Đội bóng của Arteta rõ ràng được “thiết kế để vô địch”. Và bây giờ là lúc phải họ phải hiện thực hóa lời hứa ấy. Nói như Arteta: “Thời khắc tỏa sáng đã đến”.

“Đây là một trong những khoảnh khắc định danh, vì cuối cùng thì nó là chuyện bạn có vô địch hay không,” ông nói. “Đó là điều quan trọng nhất một khi bạn đã vào chung kết. Chúng tôi cần chứng minh điều đó. Rất rõ ràng. Và nó phải được thể hiện trên sân.”

Vài tuần trước, người ta còn nghĩ trận chung kết này sẽ tác động mạnh tới cuộc đua vô địch Premier League - kiểu như đội thắng sẽ lấy luôn đà tâm lý cho giai đoạn nước rút. Nhưng khoảng cách ngày càng nới rộng giữa Arsenal và City (hiện là 9 điểm) khiến mức độ “đặt cược” đó giảm đi phần nào.

Dù vậy, vẫn có vô số câu chuyện đan xen trong trận chung kết: đích đến của chức vô địch (City còn 1 trận đá bù và Arsenal - không như họ - vẫn phải gồng gánh vòng tứ kết Champions League, lại còn phải làm khách tại Etihad vào 19/4), yếu tố “thầy - trò” trên băng ghế chỉ đạo, và lịch sử lận đận của Arsenal ở League Cup (thắng 2, thua 6 chung kết).

Đây cũng là lần đầu Arsenal có một “đại tiệc Wembley” đúng nghĩa với khán giả hiện diện (vẫn không tính Community Shield) kể từ khi thua City ở chính giải đấu này 8 năm trước - bởi các trận bán kết và chung kết FA Cup năm 2020 diễn ra giữa đại dịch Covid-19 nên khán đài trống trơn. Arteta đã kêu gọi người hâm mộ Arsenal tìm niềm vui ở giai đoạn cuối mùa. Một bữa tiệc tại Wembley Chủ nhật này có thể là liều thuốc đúng lúc.

Nhưng chủ đề lớn nhất vẫn là: Arsenal cần “lột xác” từ kẻ thách thức thành kẻ chiến thắng một lần nữa.

Trận chung kết này giống như khoảnh khắc để mở khóa tiềm năng, để châm ngòi cho biểu tượng khẩu pháo trên ngực áo họ bùng cháy.

Thua, họ sẽ phải chịu những lời mỉa mai quen thuộc thêm ít nhất vài tháng nữa. Thắng, đó có thể là cú hích mở ra một kỷ nguyên mới.

Với Arsenal và Arteta, League Cup chưa bao giờ quan trọng đến thế.