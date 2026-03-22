Nhận định Aston Villa vs West Ham, 21h15 ngày 22/3: Hai kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs West Ham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa lao dốc đúng giai đoạn quyết định và đứng trước nguy cơ văng khỏi top 4, trong khi West Ham lại hồi sinh mạnh mẽ. Vì thế, cuộc đối đầu trở thành bài test bản lĩnh cho đội chủ nhà và là cơ hội để đội khách tạo nên cú sốc.

Aston Villa vs West Ham.

Aston Villa từng khiến cả Premier League phải dè chừng khi nổi lên như một ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng cục diện hiện tại đã thay đổi đáng kể. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, mục tiêu thực tế hơn với thầy trò Unai Emery là giữ vững vị trí trong top 4, trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang trở nên cực kỳ khốc liệt.

Đội bóng vùng Midlands hiện xếp thứ tư với 51 điểm, nhưng cũng chỉ hơn Liverpool 2 điểm và Chelsea 3 điểm. Khoảng cách với nhóm bám đuổi là không lớn, đồng nghĩa với việc chỉ một cú sảy chân có thể khiến họ trả giá đắt. Điều đáng lo ngại nhất với Villa lúc này là phong độ tụt dốc không phanh. Ba thất bại liên tiếp trước Wolves, Chelsea và Man United đã phơi bày hàng loạt vấn đề, từ hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn cho tới sự bế tắc trên hàng công.

Bức tranh còn u ám hơn khi Villa chỉ giành được 9 điểm trong 10 vòng đấu gần nhất, thành tích gần như chạm đáy bảng xếp hạng nếu so với các đối thủ khác. Hàng công từng là điểm tựa lớn nhất của Villa, nhưng từ đầu năm 2026, họ lại trở thành một trong những đội ghi bàn kém hiệu quả nhất. Chỉ 10 bàn thắng trong quãng thời gian này là con số quá thấp so với kỳ vọng, đặc biệt khi so với 30 bàn họ ghi được trong nửa đầu mùa giải. Sự sa sút này khiến đội bóng liên tục để tuột điểm trong những trận đấu quan trọng.

Ở phía bên kia, West Ham bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Đội bóng của Nuno Espirito Santo vẫn đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng những tín hiệu tích cực gần đây mang lại hy vọng lớn. Phong độ của West Ham trong năm 2026 cho thấy sự cải thiện rõ rệt, họ giành 15 điểm trong 10 vòng gần nhất. Sự hồi sinh đó không chỉ giúp West Ham nuôi hy vọng trụ hạng mà còn tạo ra sự tự tin trước chuyến làm khách đầy thử thách. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc kéo dài chuỗi hiện diện tại Premier League lên con số 14 mùa liên tiếp.

Tuy nhiên, quá khứ lại không ủng hộ đại diện London. Trong bảy lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, West Ham không một lần đánh bại được Aston Villa. Từ vị thế từng áp đảo đối thủ, họ giờ lại lép vế rõ rệt trong những cuộc chạm trán gần đây.

Phong độ, lịch sử đối đầu Aston Villa vs West Ham

Villa bất bại trong sáu lần đối đầu gần nhất tại Premier League (thắng 3, hòa 3) và đang hướng tới chiến thắng kép trước West Ham lần đầu tiên kể từ mùa giải 2010/2011 - trùng hợp thay, đó cũng là lần gần nhất West Ham xuống hạng.

Kể từ tháng 3/2022, Villa chưa từng thua bốn trận liên tiếp tại Premier League, trong khi huấn luyện viên Unai Emery chưa từng thua bốn trận liên tiếp tại giải đấu này trong suốt sự nghiệp, nhưng chỉ một chiến thắng trong năm trận sân nhà gần nhất tại giải đấu (1 hòa, 3 thua) cho thấy có khả năng lịch sử không mong muốn có thể được tạo nên.

West Ham chỉ thua hai trận ở Premier League kể từ giữa tháng Giêng (thắng 4, hòa 3), thầy trò Nuno Santo đã giành được nhiều điểm hơn trong chín trận đấu đó so với 21 trận đầu tiên (thắng 3, hòa 5, thua 13), và với ba trong bốn chiến thắng diễn ra trên sân khách.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs West Ham

Aston Villa thiếu Kamara do chấn thương đầu gối. Tielemans bỏ ngỏ khả năng ra sân.

West Ham không có sự phục vụ của Summerville và Fabianski vì những chấn thương khác nhau.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs West Ham

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Onana, Luiz; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Magassa; Bowen, Fernandes, Pablo; Castellanos.

Dự đoán tỷ số Aston Villa 2-2 West Ham

