Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 22/3: Châu chấu khó đấu xe?

Tiểu Phùng
TPO - Nhận định bóng đá trận Đà Nẵng vs Công an Hà Nội vào lúc 18h00 ngày 22/3 ở trận đấu bù vòng 13 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. SHB Đà Nẵng được dự báo khó cản đà bứt phá của Công an Hà Nội.

SHB Đà Nẵng hứa hẹn sẽ có trận đấu khó khăn trên sân nhà trước Công an Hà Nội

Nhận định trước trận đấu SHB Đà Nẵng vs Công an Hà Nội

SHB khởi mùa giải năm nay một cách chật vật và hiện vẫn đang ở vùng đáy với vỏn vẹn 12 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 1 điểm. Cuộc đua ở V.League đã trở nên vô cùng khó khăn với đội bóng gắn liền hình ảnh bầu Hiển các năm qua khi thực lực SHB Đà Nẵng trở nên sa sút.

Cho dù phần nào đã có sự cải thiện các vòng đấu gần đây, SHB Đà Nẵng vẫn quá chênh lệch nếu đặt cạnh Công an Hà Nội đang thăng tiến ở đầu bảng xếp hạng. Sau khi vượt qua Ninh Bình để chiếm ngôi số 1, thầy trò HLV Mano Polking đang có khí thế rất cao.

Công an Hà Nội đã trải qua chuỗi trận bất bại kéo dài, và họ tạo cảm giác không ai cản được trên đường đua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, các ngôi sao của Công an Hà Nội đã trở nên gắn kết hơn, tạo thành một tập thể đồng đều và giàu sức mạnh. Công an Hà Nội chỉ phần nào chững lại sau trận thua CLB Hà Nội mới đây.

Trận đấu với SHB Đà Nẵng sẽ là cơ hội để Nguyễn Quang Hải và các đồng đội trở lại với mạch thắng, duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch với Thể Công và Ninh Bình.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 3 lần gặp nhau gần đây, Công an Hà Nội thắng 2 thua 1 trước SHB Đà Nẵng. Xét phong độ hiện tại, đội khách đang vượt trội khi thắng tới 4 trận và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất.

SHB Đà Nẵng ngược lại chỉ thắng 1 trận, hoà 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Về lực lượng, đôi bên gần như có quân số mạnh nhất cho trận đấu. Công an Hà Nội vắng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhưng gần như không ảnh hưởng tới hàng tấn công.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Công an Hà Nội

Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Ngọc Hải, Duy Cương, Văn Sơn, Hồng Phúc, Lopez, Anh Tuấn, Văn Hữu, Milan Makaric, Ribamar.

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Văn Đô, Thành Long, Mauk, Quang Vinh, Quang Hải, Alan, Leo Artur.

Dự đoán tỷ số: SHB Đà Nẵng 0-2 Công an Hà Nội

