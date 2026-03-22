Nhận định Newcastle vs Sunderland, 19h00 ngày 22/3: Derby trở lại

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Sunderland, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau tròn 1 thập kỷ, trận derby Tyne-Wear mới trở lại sân St James' Park. Nhưng ở trận đấu này, cả 2 đội đều đối diện với những nỗi lo.

Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Sunderland

Hiện tại, Newcastle đang đứng thứ 9 với 42 điểm. Newcastle đã thua 3 trong 4 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Sân vận động St. James' Park không còn là pháo đài bất khả xâm phạm như hồi đầu mùa giải nữa.

Mối lo ngại chính của HLV Eddie Howe là số bàn thua trên sân nhà. Trong 5 trên 7 trận sân nhà gần nhất, họ đã để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn. 2 trận sân nhà vừa qua Newcastle đều không thắng khi họ thua Man City và hòa Barcelona.

Trên sân khách, mọi thứ cũng chẳng khả quan hơn. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại nhục nhã 2-7 tại Camp Nou. Đội bóng "Chim chích chòe" đã cầm cự được trước Barcelona trong hiệp đầu, nhưng đến hiệp 2, họ để thủng lưới 4 bàn liên tiếp và chấp nhận số phận.

Sau trận đấu, Eddie Howe thừa nhận rằng đội bóng gặp khó khăn trong việc phục hồi tâm lý và phục hồi thể trạng sau chuỗi trận căng thẳng. Cộng thêm việc có quá nhiều chấn thương, Newcastle đã không có đủ lựa chọn để xoay vòng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Sunderland

Sunderland hiện đứng thứ 13 với 40 điểm. "Những chú mèo đen" gặp khó khăn trong tấn công, chỉ ghi được 30 bàn thắng. Họ đứng ở nhóm không quá nguy hiểm nhưng về tấn công, CLB này tệ thứ nhì giải đấu. Đội duy nhất có thành tích tệ hơn là Wolverhampton - CLB đang đứng cuối bảng.

Thêm vào đó, Sunderland phải đối mặt với những thách thức đáng kể trên sân khách, khi không thắng trong 9 trên 10 trận sân khách gần nhất tại Premier League.

Phong độ sân nhà của họ cũng sa sút. Ở vòng đấu gần nhất, Sunderland đã thua Brighton trên sân nhà với tỷ số 0-1, dù đáng lẽ họ xứng đáng có kết quả tốt hơn – một quan điểm thậm chí được huấn luyện viên đội đối thủ nhắc lại trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn đáng lo ngại. Đến năm 2026, Sunderland chỉ xếp thứ 17 về số điểm tích lũy. Khoảng cách điểm số hiện tại đủ để họ tránh khỏi cuộc chiến trụ hạng nhưng Sunderland hiểu rằng họ không thể trồi sụt mãi như vậy. CLB phải đứng lên để tích lũy thêm những điểm số quan trọng.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Sunderland

Newcastle đang đối mặt với hàng loạt chấn thương. Emil Krafth (chấn thương đầu gối), Fabian Schär (mắt cá chân) và Lewis Miley (đùi) đều vắng mặt. Đội trưởng Bruno Guimarães cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu. Trong khi đó Sandro Tonali khó tham dự trận này. Cầu thủ người Ý dính chấn thương háng trong trận đấu với Barcelona.

Danh sách chấn thương của Sunderland cũng khá dài. Bertrand Traore, Romain Mandl, Joslin Ta Bi và Nilson Angulo đều không thể thi đấu. Daniel Ballard đang bị nghi ngờ khả năng ra sân sau chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Brighton. Nordi Mukiele, Enzo Le Fee và Robin Rufs cũng chưa chắc chắn có thể xuất hiện ở trận này.