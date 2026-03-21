Nhật Bản lần thứ 3 khiến Australia ôm hận, vô địch Asian Cup nữ 2026

TPO - Đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ 3 đánh bại Australia ở chung kết Asian Cup nữ, qua đó lên ngôi vô địch ngay trên sân khách.

Nhật Bản đã giành chức vô địch bóng đá Asian Cup nữ 2026 sau khi đánh bại đội chủ nhà chủ nhà Australia trong trận chung kết diễn ra hôm thứ Bảy. Bàn thắng tuyệt đẹp của Maika Hamano trong hiệp một đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đội, giúp Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup lần thứ ba trước hơn 74.000 khán giả tại Sân vận động Australia ở Sydney.

Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ ba Nhật Bản vượt qua Australia trong trận chung kết Asian Cup nữ, và cả 3 trận đều kết thúc với tỷ số tối thiểu 1-0. Các trận đấu khác diễn ra vào năm 2014 và 2018.

Tiền đạo Hamano của Chelsea đã đưa Nhật Bản dẫn trước ở phút thứ 17 với một pha xử lý tuyệt vời. Cô nhận đường chuyền của Yui Hasegawa ở rìa vòng cấm, xoay người và dứt điểm hiểm hóc vào góc lưới.

Hamano ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AP

Australia đã có thể gỡ hòa ngay trong hiệp 1, nhưng tiền đạo Caitlin Foord của Arsenal không thể tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Ayaka Yamashita. Foord tiếp tục có cơ hội ghi bàn ngay trước khi hiệp một kết thúc nhưng cú sút của cô lại đi chệch khung thành sau đường chuyền của Sam Kerr.

Bước sang hiệp 2, Australia trở nên vội vàng và để lộ nhiều khoảng trống cho Nhật Bản khai thác. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng không tận dụng được thời cơ để “kết liễu” trận đấu sớm. Trong đó, tiền đạo dẫn đầu danh sách phá lưới Riko Ueki bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi.

Australia dồn ép tìm bàn gỡ hòa ở những phút cuối và cơ hội tốt nhất của họ thuộc về Alanna Kennedy khi đồng hồ điểm gần 90 phút. Kennedy bật cao đánh đầu đón quả tạt từ cánh phải của Ellie Carpenter, nhưng Yamashita đã cản phá thành công.

Phút chót, thủ môn Arnold dâng lên tham gia tấn công khi Australia được hưởng phạt góc, nhưng cô cũng không thể tạo ra khác biệt cho đội chủ nhà. Kết quả, Australia cay đắng nhìn Nhật Bản lên ngôi lần thứ 3, trong khi họ vẫn chưa thể giành danh hiệu thứ 2 kể từ lần đầu vô địch vào năm 2010.

