MU nổi giận, chính thức khiếu nại trọng tài Premier League

TPO - Truyền thông Anh cho biết MU cực kỳ tức giận với công tác trọng tài ở Premier League và quyết định khiếu nại sau trận hòa với Bournemouth.

Tình huống Diallo bị Truffert kéo, đẩy bằng hai tay

Trong trận đấu sớm nhất vòng 31 Premier League, MU đã bị Bournemouth cầm hòa 2-2 cho dù 2 lần vượt lên dẫn trước. Kết quả trận đấu có thể hoàn toàn khác nếu tổ trọng tài điều khiển trận đấu không đưa ra các quyết định trái ngược trong các tình huống tương tự, với phần bất lợi thuộc về MU.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở phút 66, khi Amad Diallo bị Adrien Truffert kéo ngã trong vòng cấm Bournemouth nhưng trọng tài Stuart Attwell không thổi phạt đền cho MU. Tổ VAR cũng không can thiệp hay đề xuất xem xét lại tình huống vì cho rằng “va chạm không đủ mạnh để cấu thành lỗi”. Đáng chú ý, Quỷ đỏ đã được hưởng phạt đền ở phút 60 trong tình huống tương tự, khi Jiminez kéo áo lộ liễu với Cunha.

Từ pha bóng này, Bournemouth giành được bóng để phản công và kết thúc bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Ryan Christie. Ban lãnh đạo MU cho rằng họ xứng đáng hưởng quả phạt đền thứ 2 và Truffert phải nhận thẻ vàng. Nếu điều này xảy ra, Quỷ đỏ sẽ có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 thay vì bị gỡ hòa 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, trọng tài Stuart Attwell gây tranh cãi khi rút thẻ đỏ đuổi Harry Maguire và thổi phạt đền cho Bournemouth ở phút 78 sau một tình huống gần giống như vậy. Hàng thủ MU để lọt Evanilson và Maguire buộc phải kéo tay tiền đạo này lại, với tác động cũng không quá mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên MU cảm thấy bị xử ép ở mùa giải này. Chính vì vậy, Quỷ đỏ cảm thấy rất tức giận và quyết định gửi đơn khiếu nại lên ông Howard Webb, giám đốc ban trọng tài Premier League sau những gì họ cho là "nhiều sai lầm" đã khiến họ mất những điểm số quý giá.

Những sai lầm đó bao gồm việc không truất quyền thi đấu của Nathan Collins bên phía Brentford vì đã cản trở một cơ hội ghi bàn rõ ràng (lỗi mà Maguire đã nhận thẻ đỏ tại sân Vitality), và việc không trao cho họ một trong trận gặp Wolves. Ngoài ra, thêm cả việc không công nhận bàn thắng của Lisandro Martinez trong trận hòa 2-2 với Burnley là hợp lệ, ở trận đấu do chính trọng tài Stuart Attwell bắt chính.

Việc khiếu nại này đương nhiên không thể giúp MU thay đổi kết quả các trận đấu nói trên. Tuy nhiên, nó có thể giúp MU tránh gặp các quyết định bất lợi trong phần còn lại của mùa giải.

