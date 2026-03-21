Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chật vật thắng đội cuối bảng V.League, Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành phải nhờ tới bàn thắng phút 90+3 của Phạm Gia Hưng để vượt qua PVF-CAND ở trận tứ kết cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 diễn ra chiều tối ngày 21/3.

Geovane Magno ghi một tuyệt phẩm đá phạt khi Ninh Bình vượt qua PVF-CAND

Đây cũng là chiến thắng đầu tay của HLV Vũ Tiến Thành sau khi rời HAGL để về cầm quân tại Ninh Bình. So với PVF-CAND, Ninh Bình được đánh giá cao hơn nhiều nhờ dàn sao "tuyển", nổi bật là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên trái với dự đoán của giới chuyên môn về một trận đấu dễ dàng, Ninh Bình lại chật vật để vượt qua được đối thủ. PVF-CAND đã nhập cuộc tự tin và chơi sòng phẳng với Ninh Bình. Thậm chí nếu các chân sút đội khách tận dụng cơ hội tốt hơn, họ mới là bên mở tỷ số trước.

Thế giằng co của trận đấu chỉ được khai thông ở phút 29 khi Văn Dũng trong nỗ lực truy cản bóng đã vô tình phản lưới nhà, đem lại bàn thắng cho Ninh Bình. Nhưng chỉ 5 phút sau, PVF-CAND có bàn gỡ hoà. Mahmoud là người lập công với pha đệm bóng cận thành sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ninh Bình.

Ở trận đấu hôm nay, Geovane Magno là cầu thủ chơi nổi bật bên phía Ninh Bình. Sau tình huống dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc PVF-CAND ở đầu hiệp 2, tiền đạo Brazil đã thực hiện 1 tuyệt phẩm đá phạt ở khoảng cách ngoài 25m chếch bên phải vòng cấm đội khách. Bóng găm vào góc cao khung thành khiến thủ môn PVF-CAND không kịp cản phá.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 83, Alastair cướp bóng ngay trong vòng cấm đối phương, tạo điều kiện để Vũ Tín sút tung lưới Ninh Bình. Khi tất cả nghĩ đến kết quả hoà thì phút 90+3, Gia Hưng thực hiện pha đá bồi trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Ninh Bình.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Ninh Bình dưới tay HLV Vũ Tiến Thành sau khi đang tụt lại trong cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Vĩnh Xuân
