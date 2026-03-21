Chật vật thắng đội cuối bảng V.League, Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia

TPO - Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành phải nhờ tới bàn thắng phút 90+3 của Phạm Gia Hưng để vượt qua PVF-CAND ở trận tứ kết cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 diễn ra chiều tối ngày 21/3.

Geovane Magno ghi một tuyệt phẩm đá phạt khi Ninh Bình vượt qua PVF-CAND

Đây cũng là chiến thắng đầu tay của HLV Vũ Tiến Thành sau khi rời HAGL để về cầm quân tại Ninh Bình. So với PVF-CAND, Ninh Bình được đánh giá cao hơn nhiều nhờ dàn sao "tuyển", nổi bật là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên trái với dự đoán của giới chuyên môn về một trận đấu dễ dàng, Ninh Bình lại chật vật để vượt qua được đối thủ. PVF-CAND đã nhập cuộc tự tin và chơi sòng phẳng với Ninh Bình. Thậm chí nếu các chân sút đội khách tận dụng cơ hội tốt hơn, họ mới là bên mở tỷ số trước.

Thế giằng co của trận đấu chỉ được khai thông ở phút 29 khi Văn Dũng trong nỗ lực truy cản bóng đã vô tình phản lưới nhà, đem lại bàn thắng cho Ninh Bình. Nhưng chỉ 5 phút sau, PVF-CAND có bàn gỡ hoà. Mahmoud là người lập công với pha đệm bóng cận thành sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ninh Bình.

Ở trận đấu hôm nay, Geovane Magno là cầu thủ chơi nổi bật bên phía Ninh Bình. Sau tình huống dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc PVF-CAND ở đầu hiệp 2, tiền đạo Brazil đã thực hiện 1 tuyệt phẩm đá phạt ở khoảng cách ngoài 25m chếch bên phải vòng cấm đội khách. Bóng găm vào góc cao khung thành khiến thủ môn PVF-CAND không kịp cản phá.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 83, Alastair cướp bóng ngay trong vòng cấm đối phương, tạo điều kiện để Vũ Tín sút tung lưới Ninh Bình. Khi tất cả nghĩ đến kết quả hoà thì phút 90+3, Gia Hưng thực hiện pha đá bồi trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Ninh Bình.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Ninh Bình dưới tay HLV Vũ Tiến Thành sau khi đang tụt lại trong cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26.

