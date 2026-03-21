Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên dự sự kiện đặc biệt trước khi hội quân tuyển Việt Nam

Trọng Đạt

Trước thềm lần đầu hội quân cùng đội tuyển quốc gia, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gây chú ý khi xuất hiện tại lễ ra mắt SMCN - mạng lưới đa kênh thể thao đầu tiên tại Việt Nam.

1.jpg

Ngày 21/2, vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc chính thức công bố thành lập SMCN (Sports Multi-Channel Network). Đây là mạng lưới đa kênh chuyên biệt về thể thao đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong việc xây dựng hệ sinh thái nội dung và quản lý tài năng thể thao trên các nền tảng số.

Buổi lễ thu hút sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật trong giới thể thao và giải trí, trong đó có tiền vệ đội tuyển Việt Nam Đỗ Hoàng Hên. Sự xuất hiện của tân binh này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các cầu thủ chuyên nghiệp đối với lĩnh vực nội dung số.

Điểm nhấn của chương trình là việc SMCN công bố hợp tác chiến lược với La Liga để tổ chức giải đấu LALIGA Creator Cup tại Việt Nam. Giải đấu quy tụ 16 nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao và giải trí, tạo nên sân chơi giao thoa độc đáo giữa bóng đá truyền thống và nội dung số hiện đại.

1-1613.jpg

Đáng chú ý, giải thưởng lớn nhất dành cho những người chiến thắng chính là tấm vé vàng tham dự trận Siêu kinh điển El Clasico tại SVĐ Camp Nou, một trong những thánh địa bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.

Ngay sau sự kiện, Đỗ Hoàng Hên đã di chuyển để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là lần đầu tiên tiền vệ này được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch vào tháng 10/2025.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3.

