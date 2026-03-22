Hơn 1,3 triệu người trên cả nước tham gia Ngày chạy Olympic 2026, Vì sức khỏe toàn dân, Vì an ninh Tổ quốc

TPO - Sáng 22/3, Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic 2026, Vì sức khỏe toàn dân, Vì an ninh Tổ quốc đã chính thức diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố. Tại điểm tổ chức chính ở Hà Nội, sự kiện thu hút gần 17.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các vận động viên tham gia nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất toàn quân.

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều vận động viên có mặt tại hồ Hoàn Kiếm để tham dự Ngày chạy Olympic 2026 - Ảnh: Trần Lâm

Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do Bộ Công an tổ chức. Tham dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (TDTTVN), UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ban ngành liên quan.

Các đại biểu tới tham dự buổi lễ - Ảnh: Trần Lâm

Ngày chạy Olympic năm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ có lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/07/1946 - 12/07/2026). Sự kiện tài Hà Nội có quy mô lớn với sự tham gia của 20 khối đơn vị, 4 doanh nghiệp đồng hành và Hiệp hội Thể thao CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định việc rèn luyện thể dục thể thao là yêu cầu thiết thực, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây là hoạt động cụ thể hóa tinh thần xung kích của lực lượng CAND trong việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu khai mạc buổi lễ - Ảnh: Trần Lâm

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phong trào thể thao cơ sở; vận động 100% cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, nâng cao thể lực.

Ngay sau nghi thức khai mạc, các đại biểu cùng lực lượng tham gia đã xuất phát ở nội dung chạy đồng hành với lộ trình 1,7 km (tương đương 1 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu khởi động và tham gia chạy đồng hành - Ảnh: Trần Lâm

Các nghệ sĩ tham gia ngày Chạy Olympic 2026 chụp hình cùng các vận động viên - Ảnh: Trần Lâm

Các vận động viên của Liên đoàn Thể dục Việt Nam tham gia giải chạy - Ảnh: Trần Lâm

Những vận động viên đầu tiên cán đích cự ly 1,7 km - Ảnh: Trần Lâm

Với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ngày chạy Olympic 2026 không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa mà còn là cơ sở để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc nhằm bổ sung vào đội tuyển thể thao thành tích cao, chuẩn bị cho các giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế.