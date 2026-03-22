'Ớt tiêu' Lê Thị Tuyết và cuộc đua không tính bằng thứ hạng

TPO - Sau hai tấm Huy chương Bạc SEA Games 33, Lê Thị Tuyết chọn cách tiếp cận khác tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Không đặt nặng thành tích, cô chạy để hoàn thiện mình, cho những mục tiêu dài hạn phía trước.

Không còn áp lực thành tích

Tại Lai Châu cách đây 3 năm, khi mới 19 tuổi và còn khoác áo Phú Yên (cũ), Lê Thị Tuyết đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đàn chị Hoàng Thị Ngọc Hoa đang có phong độ rất cao, để giành chức vô địch marathon nữ nâng cao Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong với thành tích 2:54:52.

Chiến thắng đó mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, giúp Tuyết giành vé dự SEA Games đầu tiên và tiếp tục gây ấn tượng với tấm Huy chương Bạc cùng thông số 2:49:21 tại Campuchia.

Tuy nhiên, năm 2024, trên sân nhà Phú Yên, dù được kỳ vọng rất cao, Tuyết về nhì sau Ngọc Hoa. Đến mùa giải 2025 tại Quảng Trị, cô chỉ xếp hạng 5. Những biến động ấy khiến ban huấn luyện và bản thân vận động viên (VĐV) sinh năm 2004 buộc phải điều chỉnh mục tiêu theo hướng phù hợp hơn.

Bước vào Tiền Phong Marathon 2026, Lê Thị Tuyết khoác màu áo mới Đắk Lắk sau khi đơn vị Phú Yên sáp nhập. Nhưng sự thay đổi lớn nhất không nằm ở màu áo, mà ở mục tiêu thi đấu.

Theo Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Tuyết hiện đang được định hướng chuyên sâu ở các cự ly 5.000m và 10.000m. Vì vậy, việc tham dự marathon lần này chủ yếu nhằm kiểm tra và nâng cao nền tảng sức bền, không đặt nặng thành tích nên sẽ chạy thoải mái nhất có thể.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia và sẽ có mặt tại Nha Trang vào ngày 24/3. Từ sau SEA Games tại Thái Lan đến nay, Tuyết không tham dự giải nào để tập trung cho Tiền Phong Marathon 2026”, HLV Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Chuyển hướng chiến lược

Sau khi giành hai Huy chương Bạc SEA Games 2025 cuối năm ngoái ở các nội dung 5.000m và 10.000m (đều xếp sau Nguyễn Thị Oanh), Lê Thị Tuyết đã được định hướng chuyển trọng tâm sang các cự ly trung bình - dài trong sân vận động.

Đây là lựa chọn mang tính chiến lược. Để phù hợp với yêu cầu tốc độ và sức mạnh của hai nội dung này, Tuyết đã điều chỉnh thể trạng, tăng khoảng 2kg so với trước, hiện duy trì ở mức 39 - 40kg.

HLV Nguyễn Tuấn Anh lý giải: “42,195km là bài chạy ưa khí tối đa, giúp nâng cao sức bền chung rất tốt. Vì vậy tôi chọn để Tuyết thi đấu marathon như một phần trong giáo án dài hạn. Mục tiêu là thi đấu hết khả năng, không áp lực thành tích để hướng đến tương lai”.

Năm 2026 của Lê Thị Tuyết lại là một hành trình đầy tham vọng. Theo kế hoạch, Tuyết dự kiến tham dự nhiều giải đấu quan trọng như giải vô địch tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc, tháng 6), Asiad tại Nhật Bản (tháng 9), Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc (tháng 11), cùng giải U23 quốc gia tại Cà Mau (tháng 8).

Đây sẽ là thước đo thực sự cho quá trình chuyển đổi của Lê Thị Tuyết, từ một VĐV marathon giàu tiềm năng sang một chân chạy đường piste có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục.