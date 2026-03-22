Nhận định Barca vs Rayo Vallecano, 20h00 ngày 22/3: Không thể ngăn cản

TPO - Nhận định bóng đá Barca vs Rayo Vallecano, vòng 29 La Liga lúc 20h00 ngày 22/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Barca và Rayo Vallecano. Vừa đại thắng ở Champions League, Barca hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ trước Rayo để xây chắc ngôi đầu bảng La Liga.

Barca đang bay cao

Nhận định Barca vs Rayo Vallecano

Vòng 29 La Liga là cơ hội tuyệt vời cho Barca bứt phá. Trong khi Real Madrid đối đầu với Atletico Madrid, Barca được tiếp đón Rayo Vallecano trên sân nhà Camp Nou. Đội bóng của HLV Hansi Flick đang thăng hoa và không có lý do gì khiến họ dừng lại ở thời điểm này.

Hiện tại, Barca đang có chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại - trong đó bao gồm 5 chiến thắng ở La Liga. Tính riêng trên sân nhà, Barca đã thắng liền 18 trận gần nhất. Tính xa hơn, họ chỉ thua duy nhất PSG trên sân nhà và toàn thắng các trận còn lại từ đầu mùa. Ngay cả khi chưa được trở lại Camp Nou, Barca vẫn duy trì sức mạnh đáng sợ này.

Về lý thuyết, Rayo Vallecano không phải đội bóng yếu. Họ vừa giành được vé vào tứ kết Conference League vào tối thứ Năm dù để thua 1-0 trên sân nhà trước Samsunspor ở trận lượt về vòng 1/8. Đội bóng thủ đô thực tế đang bất bại trong 6 trận đấu gần nhất tại La Liga, bao gồm cả trận hòa 1-1 với Levante trong trận đấu gần nhất của họ tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Dù vậy, Rayo hiện đang kém top 6 đến 9 điểm, vì vậy con đường thực tế nhất để họ giành vé dự cúp châu Âu mùa giải tới là vô địch Conference League. Vì vậy, HLV Inigo Perez rất có thể xoay vòng một loạt cầu thủ ở trận này.

Raphinha là chìa khóa tạo ra khác biệt cho Barca

Ngay cả khi tung ra đội hình mạnh nhất, Rayo cũng khó lòng tạo ra bất ngờ trước Barca đang “vào phom”. Sự trở lại của Raphinha được xem là chìa khóa cho chuỗi trận thăng hoa của Barca. Ngôi sao người Brazil không chỉ có khả năng tấn công đáng sợ, mà còn biết cách gây áp lực liên tục lên đối thủ - điều mà Marcus Rashford không làm được.

Chính vì vậy, ngay cả khi Andreas Christensen (đầu gối), Jules Kounde (gân kheo), Alejandro Balde (gân kheo) và Frenkie de Jong (gân kheo) vắng mặt vì chấn thương, sức mạnh của Barca vẫn không thay đổi. Cần nhớ rằng Gã khổng lồ xứ Catalan đã thắng 30 và chỉ thua 7 trong 48 trận đấu trước đó với Rayo.

Phong độ Barca vs Rayo Vallecano

Đội hình dự kiến Barca vs Rayo Vallecano

Barca: J Garcia; Cancelo, Cubarsi, Araujo, Martin; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Balliu, Lejeune, Pacha; Gumbau, Ciss; De Frutos, Diaz, A Garcia; Alemao

Dự đoán tỷ số: Barca 3-1 Rayo Vallecano

