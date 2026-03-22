Nhận định Tottenham vs Nottingham, 21h15 ngày 22/3: Trận chiến sống còn

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Nottingham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kết quả ở cuộc đối đầu giữa Tottenham và Nottingham sẽ quyết định nhiều đến cục diện đường đua trụ hạng Ngoại hạng Anh 2025/26.

Nhận định trước trận Tottenham vs Nottingham

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Tottenham hiện đứng thứ 16 với khoảng cách chỉ 1 điểm so với nhóm xuống hạng, trong khi Nottingham xếp ngay phía trên khu vực "cầm đèn đỏ" và chỉ hơn nhóm nguy hiểm nhờ hiệu số bàn thắng bại. Khoảng cách mong manh khiến cuộc đối đầu này mang ý nghĩa như một trận "chung kết ngược" của mùa giải.

Tottenham đã chìm xuống tận đáy của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, tia sáng dần trở lại với sân Tottenham Hotspur khi thầy trò HLV Tudor vừa thắng Atletico 3-2, một kết quả không đủ để họ lội ngược dòng nhưng có ý nghĩa động lực to lớn. Trước đó, Tottenham giành một điểm đặc biệt quý giá trước Liverpool trên sân Anfield.

Trận hòa Liverpool giúp Tottenham vực dậy phần nào, song bức tranh tổng thể của "Gà trống" ở hiện tại vẫn tăm tối. Chuỗi 12 trận không thắng kể từ đầu năm 2026 khiến họ rơi tự do xuống nhóm cuối bảng. Đặc biệt, phong độ sân nhà cực tệ với chỉ 10 điểm sau 15 trận biến Tottenham thành đội có thành tích tệ nhất trên sân nhà mùa này. Điều đó khiến lợi thế sân bãi gần như không còn ý nghĩa, và mọi áp lực đang dồn lên vai các cầu thủ trong giai đoạn quyết định.

Ở chiều ngược lại, Nottingham cũng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng chiến tích lội ngược dòng để vào tứ kết Europa League giúp họ có thêm sự tự tin. HLV Vitor Pereira hiểu rằng một kết quả tích cực tại sân Tottenham sẽ giúp đội bóng tạo ra khoảng cách quan trọng với nhóm nguy hiểm.

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều không được phép mắc sai lầm. Tottenham cần tận dụng cú hích tinh thần từ đấu trường châu Âu, còn Nottingham sẽ dựa vào sự lì lợm và tâm lý thoải mái hơn. Tính chất căng thẳng của một trận "6 điểm có thể khiến thế trận trở nên chặt chẽ và quyết liệt.

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Nottingham

Xét về đối đầu, Nottingham lại chiếm ưu thế rõ rệt khi toàn thắng cả 3 lần chạm trán gần nhất với Tottenham tại Ngoại hạng Anh, bao gồm chiến thắng 3-0 ở lượt đi mùa này và thắng 2-1 ngay trên sân Tottenham mùa trước. Không chỉ vậy, Nottingham còn cho thấy họ luôn biết cách khai thác điểm yếu hàng thủ của Spurs, ghi bàn đều đặn trong các lần đối đầu gần đây. Đây sẽ là lợi thế tâm lý không nhỏ cho đội khách, trong khi Tottenham cần vượt qua "dớp" này nếu muốn giữ lại điểm số quan trọng trên sân nhà.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Nottingham

Tottenham đón hàng loạt trụ cột trở lại như Cristian Romero, Micky van de Ven, Conor Gallagher và Destiny Udogie, trong khi Richarlison cũng sẵn sàng tái xuất. Dominic Solanke và Joao Palhinha có thể kịp bình phục. Tuy nhiên, Spurs vẫn thiếu nhiều trụ cột như Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison. Xavi Simons nhiều khả năng đá chính sau cú đúp gần nhất.

Bên kia, Nottingham Forest thiếu vắng Willy Boly, Chris Wood cùng một số cầu thủ vì chấn thương. Murillo, Morgan Gibbs-White hay Elliot Anderson có thể trở lại đội hình chính, trong khi Callum Hudson-Odoi còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến 2 CLB.