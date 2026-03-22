Kepa báo hại, Arsenal thua đau Man City ở chung kết Carabao Cup

TPO - Sai lầm của thủ môn Kepa đã khiến Arsenal ôm hận trước Man City ở trận chung kết Carabao Cup 2026 và bỏ lỡ danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 2020. Người hùng của City là O'Reilly với cú đúp chóng vánh ở giữa hiệp hai.

foul Hết giờ 90+4': Man City đánh bại Arsenal 2-0 để vô địch Cúp Liên đoàn Anh. O'Reilly trở thành người hùng của Man City với cú đúp trong hiệp 2, một khoảnh khắc đáng nhớ đối với cầu thủ 21 tuổi. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Foden thay Cherki. report Xà ngang từ chối bàn thắng của Arsenal 88': Từ quả tạt bên cánh phải của Madueke, Jesus bật cao đánh đầu đưa bóng dội nóc xà ngang Man City bật ra. report Man City kiểm soát thế trận 85': Theo thống kê, Arsenal thực hiện 42 đường chuyền ở khu vực cuối sân trong hiệp một, so với 53 đường chuyền của Man City. Trong hiệp hai, Arsenal chỉ có 29 đường chuyền, trong khi Man City đã lên tới 84 đường chuyền, thể hiện sự kiểm soát hoàn toàn trận đấu. substitution Arsenal thay 2 người 81': Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus được tung vào sân, thay thế Trossard và Ben White. report Calafiori sút bóng dội cột dọc 78': Trong tình huống tấn công, Calafiori tung cú vô-lê từ bên trái vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc Man City. report Trafford cản phá 73': Arsenal được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Declan Rice treo bóng đầy chuẩn xác vào vòng cấm, Calafiori bật cao đánh đầu trong tư thế thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi đúng vị trí của Trafford. yellow Ben White nhận thẻ vàng 69': Ben White của Arsenal phạm lỗi khá thô bạo với Cherki và trọng tài lập tức rút thẻ vàng. substitution Arsenal thay người 66': Calafiori và Madueke vào sân thay thế Hincapie và Havertz. goal VÀO!!! O'Reilly lập cú đúp 64': Matheus Nunes có quá nhiều khoảng trống bên cánh phải để thoải mái dẫn bóng trước khi thực hiện quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm. O'Reilly băng vào đánh đầu không thể cản phá, nhân đôi cách biệt cho Man City. goal VÀO!!! O'Reilly mở tỷ số cho Man City 60': Cherki treo bóng từ sát đường biên ngang vào trong vòng cấm, nhưng thủ môn Kepa lại có pha đấm bóng thiếu an toàn, vô tình đưa bóng thẳng đến vị trí của O'Reilly phía sau lưng. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ này dễ dàng thực hiện cú đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới trống. report Man City gây nguy hiểm 55': Silva thoải mái dẫn bóng dọc rìa vòng cấm trước khi chuyền sang cánh trái cho Doku. Quả tạt của anh bị phá ra đúng vị trí của Rodri, nhưng cú dứt điểm một chạm từ khoảng cách 25m lại bị hàng thủ Arsenal chặn đứng. yellow Thủ thành Kepa nhận thẻ vàng 50': Kepa phải nhận thẻ vàng sau tình huống lao ra rất xa khỏi vòng cấm để tranh chấp với Doku, sau khi phán đoán sai điểm rơi của bóng. Trong thế bị động, anh buộc phải phạm lỗi kéo người cầu thủ chạy cánh bên phía Man City nhằm ngăn chặn pha bứt tốc nguy hiểm. start Hiệp 2 bắt đầu 46': Man City giao bóng. foul Hết hiệp 1 45+1': Arsenal và Man City tạm thời cầm chân nhau với tỷ số 0-0. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Semenyo tạt bóng thiếu chính xác 40': Semenyo xử lý khéo léo, loại bỏ Hincapie trước khi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, đường bóng lại đi thiếu chính xác, không thể gây ra nguy hiểm cho khung thành đối phương. report Hincapie đánh đầu vọt xà 37': Từ tình huống đá phạt góc của Saka, Hincapie bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. report Cơ hội bị bỏ lỡ 33': Gabriel có pha đánh đầu chuyền bóng đầy tinh tế, mở ra cơ hội cho Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, tiền đạo của Arsenal không đủ tốc độ để vượt qua sự đeo bám quyết liệt của Khusanov trước khi kịp xâm nhập vòng cấm. yellow Khusanov nhận thẻ vàng 31': Khusanov (Man City) vào bóng quyết liệt với Viktor Gyokeres và phải nhận thẻ vàng. report Nỗ lực không thành 26': Erling Haaland chọc khe cho Semenyo băng xuống xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, Gabriel đã có tình huống trượt người chuẩn xác, kịp thời ngăn chặn cú dứt điểm của cầu thủ chạy cánh bên phía Man City. report Haaland đánh đầu hụt 20': Semenyo treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm, hướng đến vị trí của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã thoát khỏi sự đeo bám của Gabriel và lao vào đánh đầu cận thành, nhưng đáng tiếc lại không thể chạm bóng. yellow Thẻ vàng đầu tiên 16': Piero Hincapie bên phía Arsenal phạm lỗi với Matheus Nunes. Trọng tài Peter Bankes ngay lập tức rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. report Không được! 12': Tình huống đá phạt của Rice bị hàng thủ đối phương Man City đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí của Trossard, nhưng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của anh cũng bị chặn lại. report Trafford cứu thua liên tiếp 7': Zubimendi tung đường chuyền tinh tế cho Kai Havertz cách khung thành Man City chỉ khoảng 8 mét. Thế nhưng, cú dứt điểm của tiền đạo người Đức lại không thắng được phản xạ xuất sắc của Trafford. Bóng bật ra đúng tầm băng vào của Saka, nhưng cú sút đầu tiên của anh bị hàng thủ cản phá. Ngay sau đó, Trafford tiếp tục cứu thua ngoạn mục pha dứt điểm thứ hai của Saka. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 3': Kai Havertz thoát pressing ở khu trung tuyến, dễ dàng loại bỏ Nathan Ake trước khi tung đường chọc khe sắc lẹm sang cánh phải cho Viktor Gyokeres băng xuống. Tuy nhiên, pha lên bóng nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. start Trận đấu bắt đầu 1': Arsenal ra sân trong trang phục đỏ - trắng quen thuộc, trong khi Man City khoác lên mình trang phục xanh da trời - trắng truyền thống. Arsenal giao bóng trước. report Thống kê trước trận đấu - Erling Haaland đã ghi bàn trong cả ba trận gần nhất đối đầu Arsenal trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh chưa từng ghi bàn trong 6 lần ra sân tại Wembley trong màu áo Man City. - Mikel Arteta chưa từng thua tại Wembley cùng Arsenal, trên cương vị cầu thủ (thắng 3, hòa 1) hay HLV (thắng 2, hòa 2). Đáng chú ý, cả ba trận hòa đó đều kết thúc với chiến thắng của Arsenal trên chấm luân lưu. - HLV Pep Guardiola đã thắng cả 4 trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh khi dẫn dắt Man City, trong 4 mùa giải liên tiếp từ 2017/18 đến 2020/21. Chưa có HLV nào từng giành danh hiệu này 5 lần trong lịch sử. report Đội hình xuất phát Man City report Đội hình xuất phát Arsenal

“Cú ăn bốn” với Arsenal lúc này vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nhưng cánh cửa sẽ mở ra 25% nếu thầy trò Mikel Arteta chinh phục thành công Cúp Liên đoàn Anh, danh hiệu đã lẩn tránh họ suốt hơn ba thập kỷ.

Lần gần nhất Arsenal nâng cúp là năm 1993. Kể từ đó, họ trở thành “kẻ về nhì quen thuộc” với sáu thất bại ở chung kết, nhiều nhất lịch sử giải đấu. Ký ức đau đớn gần nhất chính là trận thua trước Man City năm 2018, đối thủ mà họ sẽ lại chạm trán tại Wembley đêm nay.

Hành trình vào chung kết của Arsenal mùa này không trải hoa hồng, nhưng các đối thủ như Port Vale, Brighton, Crystal Palace hay Chelsea đều lần lượt bị khuất phục. Ở bán kết, khoảnh khắc tỏa sáng của Kai Havertz đã đưa “Pháo thủ” tiến gần hơn tới danh hiệu.

Gần 6 năm sau chức vô địch FA Cup 2019/20, danh hiệu duy nhất của Arteta tại CLB, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên của Arsenal thắng hai trận chung kết lớn đầu tiên tham dự.

Niềm tin càng được củng cố khi Arteta đang sở hữu thành tích ấn tượng tại Wembley: bất bại trong 8 lần xuất hiện cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Quan trọng hơn, phong độ hiện tại đang đứng về phía đội bóng áo đỏ-trắng. Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen tại Champions League, và thắng 6/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Man City bước vào trận đấu với nhiều dấu hỏi. Tham vọng ăn bốn của họ đã sớm tan vỡ sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

Dù thi đấu không tệ, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn nhận thất bại 1-2 ngay tại Etihad ở lượt về vòng 1/8. Đó là một phần trong chuỗi phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Dẫu vậy, không thể xem nhẹ Man City khi nói đến Cúp Liên đoàn Anh. Họ đã thắng 8/9 trận chung kết, trong đó có chuỗi 7 lần vô địch liên tiếp kể từ năm 1974, một thành tích thể hiện bản lĩnh “ông vua” của giải đấu. Guardiola cũng đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với danh hiệu thứ 5.

Một chi tiết đáng chú ý, đó là bàn gỡ muộn của Gabriel Martinelli hồi tháng 9 giúp Arsenal nối dài chuỗi bất bại trước Man City lên 6 trận. Nếu tiếp tục không thua, “Pháo thủ” sẽ chạm mốc 7 trận liên tiếp không thất bại trước đối thủ này.

Trận chung kết tại Wembley không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, mà còn là màn đối đầu giữa hai trạng thái đối lập: một Arsenal đang thăng hoa và khát khao phá dớp, đối đầu với một Man City giàu bản lĩnh, luôn biết cách lên tiếng ở những thời khắc quyết định.