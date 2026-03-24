"Chạy đà" cho đại chiến Malaysia: Tuyển Việt Nam hừng hực khí thế, chờ đợi luồng gió mới từ tân binh

TPO - Chiều 23/3, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì không khí tập luyện hứng khởi trên sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sự xuất hiện của các nhân tố mới hứa hẹn sẽ mang đến sức bật chiến thuật mạnh mẽ cho "Những chiến binh Sao Vàng" trước 2 trận đấu sắp tới.

Phán quyết của AFC với Malaysia khiến cục diện bảng F đảo chiều, cuộc đối đầu với kình địch trong khu vực Đông Nam Á trở nên bớt áp lực hơn nhưng không vì vậy thầy trò ông Kim Sang-sik lơi lỏng việc tập luyện. Các buổi tập vừa qua của toàn đội tại Hà Nội luôn tràn ngập tiếng cười và sự quyết tâm.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 - Ảnh: Trần Lâm

Ở đợt hội quân lần này, HLV Kim Sang-sik đã gọi khá nhiều gương mặt mới, bên cạnh các trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Có thể kể đến những cái tên như Khuất Văn Khang, Nhật Minh hay Phạm Gia Hưng, Việt Cường…Dàn khung trụ cột kết hợp cùng sức trẻ đang tạo ra một luồng sinh khí mới mẻ, mang đến một tập thể gắn kết, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ở mọi vị trí trên sân.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này chính là các nhân tố mới trên hàng công khi ông Kim Sang-sik triệu tập tiền vệ Đỗ Hoàng Hên.

Chia sẻ trong lần đầu tiên được khoác lên mình màu áo ĐTQG, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên không giấu nổi sự tự hào và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ. Lối chơi khéo léo của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ mang đến một phương án tấn công trực diện và đột biến hơn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đến chúc mừng và động viên tân binh Đỗ Hoàng Hên của đội tuyển Việt Nam trước buổi tập - Ảnh: Trần Lâm

Bên cạnh những làn gió mới, danh sách hội quân lần này cũng đánh dấu trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và trung vệ Trần Đình Trọng. Kinh nghiệm dạn dày và bản lĩnh chiến đấu của bộ đôi thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN) chắc chắn sẽ là điểm tựa vững chắc cho hệ thống phòng ngự của toàn đội.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát quý giá trên sân vận động Hàng Đẫy với đội tuyển Bangladesh. Đây được xem là "bài test" quan trọng để chiến lược gia người Hàn Quốc rà soát lực lượng, thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật và lắp ráp những mảnh ghép cuối cùng.

Sự trở lại của những cựu binh và khát khao của các tân binh đang tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí tích cực ở tuyển Việt Nam - Ảnh: Trần Lâm

Mục tiêu HLV Kim Sang Sik nhắm đến qua trận đấu với Bangladesh là bộ khung cho cuộc tái đấu với tuyển Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 sắp tới. Trận giao hữu không chỉ là cơ hội để các "kép phụ" ghi điểm mà còn là bệ phóng hoàn hảo về mặt tâm lý cho toàn đội.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nỗ lực hết mình trong buổi tập. - Ảnh: Trần Lâm

Với tinh thần đang lên cao cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào những màn trình diễn bùng nổ của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Hai trận đấu sắp tới không chỉ là phép thử về mặt chuyên môn mà còn là lời khẳng định cho tham vọng vươn mình của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch ngay sau trận giao hữu với Bangladesh tại Hàng Đẫy ngày 26/3, toàn đội sẽ di chuyển về Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại “chảo lửa” Thiên Trường vào ngày 31/3.