Yến Sào Khánh Hòa chắp cánh cho thể thao xứ trầm

Là doanh nghiệp lớn của tỉnh chuyên sản xuất, kinh doanh các dòng sản phẩm hướng tới sức khỏe người tiêu dùng, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) không chỉ khẳng định vị thế trên thị trường mà còn là một mạnh thường quân tận tâm với những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển thể thao của tỉnh.

"Bệ phóng" cho những vinh quang đỉnh cao

Nhiều năm qua, trong làng bóng chuyền Việt Nam, cái tên đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đã trở thành một biểu tượng của sức mạnh và là niềm tự hào của đông đảo người hâm mộ trong tỉnh. Để có được vị thế sánh ngang với tên tuổi những đội bóng chuyền mạnh, giàu truyền thống như: Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng hay Tràng An Ninh Bình, những thành công mà Sanest Khánh Hòa có được không thể không nhắc đến sự đầu tư bài bản và bền bỉ từ nhà tài trợ Công ty Yến sào Khánh Hòa. Về thành tích, trong hành trình 17 năm tham gia giải bóng chuyền các đội mạnh quốc gia, Sanest Khánh Hòa có 4 lần giành chức vô địch, 4 lần đăng quang Cúp Hùng Vương, qua đó góp phần nâng cao vị thế của bóng chuyền Khánh Hòa trên đấu trường quốc nội.

1. Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Ban tổ chức giải cùng đông đảo vận động viên tại Giải chạy Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024.

Bên cạnh bóng chuyền trong nhà, dấu ấn của doanh nghiệp còn in đậm ở nhiều bộ môn khác như: Futsal, bóng chuyền bãi biển. Ở môn futsal, trong những năm 2 đội bóng Sanna, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa còn thi đấu ở các giải vô địch, Cúp Quốc gia, futsal Khánh Hòa luôn được đánh giá là đối trọng thực sự trước các “ông lớn” futsal Việt Nam như: Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Sahako. Thành tích nổi bật của futsal Khánh Hòa là đội bóng Sanna Khánh Hòa đã từng làm nên lịch sử với chức vô địch quốc gia vào năm 2015. Riêng bộ môn bóng chuyền bãi biển, với sự tài trợ của Công ty Yến sào Khánh Hòa, các đội tuyển nam, nữ bóng chuyền Sanvinest luôn khẳng định vị thế dẫn đầu khi giành phần lớn huy chương vàng ở các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, các kỳ đại hội thể thao toàn quốc.

Lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng

Không chỉ đầu tư cho thể thao thành tích cao, Công ty Yến sào Khánh Hòa còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc thông qua việc nỗ lực thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Công ty thường xuyên tổ chức các sân chơi thể thao quy tụ đông đảo người lao động và người dân tham gia, tiêu biểu như: Giải chạy việt dã "Sanest - Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng" (năm 2019), Giải chạy Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa (năm 2024), giải chạy chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập công ty và các kỳ hội thao truyền thống hằng năm. Song song đó, công ty luôn đồng hành, hỗ trợ, tài trợ cho các sự kiện thể thao quy mô lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, công ty đã tích cực tài trợ và tiếp sức cho Câu lạc bộ Bóng đá Khánh Hòa, Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam và quốc tế, Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026. Sự hiện diện của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong các sự kiện này không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể đến mọi tầng lớp Nhân dân.

1. Sôi nổi hội thao truyền thống Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa 2025.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ, việc doanh nghiệp tích cực tham gia tài trợ, hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện lớn của tỉnh không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng và địa phương.

Có thể nói, sự tiếp sức bền bỉ của Công ty Yến sào Khánh Hòa chính là nguồn động lực giúp thể thao Khánh Hòa ngày càng phát triển, vươn xa. Những thành tích huy chương của các vận động viên, đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh hay sự sôi động của các giải đấu phong trào chính là minh chứng rõ nét nhất cho cái tâm và tầm của một doanh nghiệp luôn đồng hành vì sự nghiệp phát triển chung của thể thao xứ Trầm.