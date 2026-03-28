Tiền Phong Marathon 2026: Dấu ấn SABECO trong hành trình lan tỏa tinh thần thể thao và phát triển cộng đồng

Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 không chỉ là sự kiện thể thao tiêu biểu của điền kinh Việt Nam, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đồng hành giữa thể thao và doanh nghiệp. Trong hành trình ấy, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi bước sang năm thứ 6 liên tiếp giữ vai trò Nhà tài trợ Kim cương, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và thúc đẩy những giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng.

Hành trình đồng hành bền bỉ cùng một biểu tượng thể thao

Trải qua gần 70 năm lịch sử, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã trở thành một biểu tượng giàu truyền thống của thể thao Việt Nam. Bước vào năm 2026, giải đấu tiếp tục bứt phá với quy mô hơn 12.000 vận động viên, dự kiến chạm mốc 15.000 người – con số kỷ lục phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trong xã hội.

Trong hành trình phát triển đó, sự đồng hành lâu dài của SABECO không chỉ mang ý nghĩa tài trợ, mà còn là sự gắn bó về tầm nhìn: thúc đẩy lối sống năng động, khuyến khích tinh thần bền bỉ và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Việc tiếp tục giữ vai trò Nhà tài trợ Kim cương tại mùa giải 2026 cho thấy cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các hoạt động thể thao quy mô quốc gia, góp phần nâng tầm chất lượng tổ chức và mở rộng ảnh hưởng của giải đấu.

Thể thao – cầu nối lan tỏa giá trị cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ một giải đấu, SABECO xem thể thao là nền tảng để kết nối con người và thúc đẩy những giá trị xã hội tích cực. Thông qua Tiền Phong Marathon, doanh nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần: Sống năng động, Sống tích cực, Vượt qua giới hạn bản thân

Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi của marathon – nơi mỗi bước chạy là một hành trình của kỷ luật, ý chí và khát vọng.

Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhu cầu nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần ngày càng được quan tâm, vai trò của các doanh nghiệp như SABECO càng trở nên quan trọng trong việc tạo dựng những sân chơi lành mạnh, ý nghĩa cho cộng đồng.

Góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương

Năm 2026, giải đấu được tổ chức tại Khánh Hòa, với cung đường ven biển tuyệt đẹp tại Nha Trang. Đây không chỉ là địa điểm thi đấu lý tưởng mà còn là điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam.

Sự kiện thu hút hàng chục nghìn vận động viên, du khách trong và ngoài nước đã góp phần kích hoạt mạnh mẽ các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận tải và giải trí. Trong đó, sự đồng hành của SABECO đóng vai trò như một “chất xúc tác”, giúp gia tăng sức hút của sự kiện và lan tỏa hình ảnh điểm đến.

Thông qua các hoạt động truyền thông và kết nối cộng đồng, doanh nghiệp góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xu hướng kết hợp thể thao với du lịch – một hướng đi giàu tiềm năng trong tương lai.

Hướng đến phát triển bền vững

Một trong những điểm nổi bật trong chiến lược đồng hành của SABECO là định hướng phát triển bền vững. Không chỉ tập trung vào quy mô và hiệu ứng truyền thông, doanh nghiệp còn chú trọng đến giá trị lâu dài mà giải đấu mang lại cho cộng đồng.

Từ việc lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, đến việc góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương thông qua các hoạt động du lịch – dịch vụ, Tiền Phong Marathon 2026 trở thành minh chứng cho mô hình hợp tác hiệu quả giữa ba bên: sự kiện thể thao, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Sự hiện diện bền bỉ của SABECO qua nhiều năm cũng cho thấy vai trò của doanh nghiệp không chỉ là nhà tài trợ, mà còn là đối tác chiến lược trong việc xây dựng hệ sinh thái thể thao – du lịch – cộng đồng.

Khi mỗi bước chạy mang theo một sứ mệnh

Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn cá nhân, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng vươn lên.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành của SABECO đã góp phần tạo nên một giải đấu không chỉ thành công về mặt chuyên môn, mà còn giàu ý nghĩa xã hội. Mỗi bước chạy vì thế không chỉ hướng đến vạch đích, mà còn mang theo những giá trị tích cực được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Tiền Phong Marathon 2026, với dấu ấn của SABECO, một lần nữa khẳng định rằng thể thao không chỉ là cuộc đua, mà còn là hành trình kết nối con người, thúc đẩy phát triển và kể câu chuyện Việt Nam bằng những bước chạy bền bỉ, đầy cảm hứng.