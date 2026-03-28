Nhận định Nữ Naegohyang vs Nữ TPHCM, 15h00 ngày 28/3: Thách thức cực đại

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Nữ Naegohyang vs Nữ TPHCM, AFC Champions League nữ 2025/2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Gặp một đại diện tới từ Triều Tiên, thực sự các cô gái CLB TPHCM sẽ phải chiến đấu với hơn 100% khả năng để tạo ra bất ngờ.

Nhận định trước trận đấu Nữ Naegohyang vs Nữ TPHCM

Hôm nay, Nữ TPHCM sẽ bước vào trận tứ kết Cúp C1 châu Á. Đối thủ của họ là Nữ Naegohyang, cái tên tới từ nền bóng đá hàng đầu của châu lục là Triều Tiên. Có rất ít thông tin về đội bóng này nhưng phải thừa nhận một điều rằng thực lực của Nữ Naegohyang là rất đáng gờm.

Đội bóng này là thể lực số một của bóng đá Triều Tiên, thường xuyên cung cấp tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia. Mà đội tuyển quốc gia nữ Triều Tiên đẳng cấp thế nào, tất cả đều biết. Họ nằm trong bộ ngũ “chị đại” của bóng đá châu lục gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Triều Tiên. Thậm chí Triều Tiên đã vươn đến đẳng cấp thế giới, thi đấu ngang hàng với những đối thủ lớn ở châu Âu.

Với Nữ Naegohyang, dù không xuất hiện nhiều thông tin về đội bóng này nhưng vẫn phải khẳng định rằng họ nắm một phần đáng kể sức mạnh của đội tuyển nữ Triều Tiên. Các cô gái của họ có nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật rất tốt. Đặc biệt phải nhắc đến tiền đạo Kim Kyong-yong. Cầu thủ này mới khoác áo đội tuyển 23 trận nhưng đã có 30 bàn, hiệu suất khủng khiếp.

Sự gắn kết trong lối chơi của Nữ Naegohyang cũng luôn được đề cao tối đa. Từ đó có thể khẳng định rằng, họ được đánh giá cao hơn Nữ TPHCM.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Naegohyang vs Nữ TPHCM

Chính HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã nhận xét về đối thủ: “Đây là đối thủ rất mạnh và chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn cầu thủ của mình phải tự tin và thể hiện được tất cả năng lực của mình. Bởi vì đây là trận đấu không có kết quả hòa, nên chúng tôi mong muốn thi đấu hết sức mình để giành thắng lợi".

Trước khi bước vào trận đấu, Nữ TPHCM đã cho thấy sự chuẩn bị rất chu đáo bằng việc chiêu mộ dàn cầu thủ ngoại chất lượng. Samia, Alves, Groves và Marie, 3 ngoại binh giàu kinh nghiệm đến từ những nền bóng đá mạnh đã xuất hiện để làm dày thêm đội hình CLB Việt Nam.

Joelma Alves Gabriel đến từ Brazil. Tiền đạo 31 tuổi từng có kinh nghiệm thi đấu tại Brazil, Macedonia và Malta. Trong khi đó, Israela Alicia Groves là tuyển thủ Jamaica, từng nhiều năm thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Cuối cùng là Rielly Chesna Marie, người sẽ hỗ trợ hàng thủ.

Với 3 tân binh trải dài trên 3 tuyến cộng với gương mặt cũ Ouni Samia, đại diện Việt Nam hy vọng sẽ cải thiện sức cạnh tranh khi gặp Naegohyang. Bên cạnh đó, việc trận đấu tổ chức ở Lào cũng là lợi thế của đại diện Việt Nam vì họ sẽ nhận được sự ủng hộ đáng kể. Dù vậy, vẫn phải khẳng định rằng các cô gái CLB TPHCM phải nỗ lực hơn 100% khả năng thì mới có thể khỏa lấp được trình độ với đối thủ.

Đội hình dự kiến Nữ Naegohyang vs Nữ TPHCM

Nữ Naegohyang: Kim Kyong-rim, Yu Il-hyang, Ri Kum-hyang, Ri Myong-gum, Ri Sin-ok, Pak Hyon-jong, Kim Song-ok, Pak Son-a, Ri Yu-jong, Song Sun, Kim Kyong-yong.

Nữ TP.HCM: Kim Thanh, Samia, Chesnia, Thu Thảo, Hồng Nhung, Israela, Cù Thị Huỳnh Như, Bảo Châu, K’Thủa, Joelma, Tuyết Ngân.

Dự đoán tỷ số: Nữ Naegohyang 1-2 Nữ TPHCM

