Chống doping và những câu chuyện bên lề thú vị ở Tiền Phong Marathon

TPO - Doping là câu chuyện dài trong các cuộc thi đấu thể thao cũng như điền kinh. Tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67, lần đầu tiên các VĐV tham dự 2 cự ly marathon nam và nữ phải tập huấn phòng chống doping.

Cự ly marathon nam và nữ tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ tính vào thành tích Đại hội TDTT toàn quốc lần X

Lần đầu áp dụng ở Tiền Phong Marathon

"Sử dụng chất cấm là một trong những vấn đề khó kiểm soát nhất vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt năm nay thành tích cự ly marathon được tính vào Đại hội TDTT toàn quốc nên các quy định phải thực hiện rất chặt. Các HLV và VĐV vì vậy phải đặc biệt lưu tâm vấn đề này"-ông Nguyễn Trung Hinh, Phó chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam kiêm Tổng trọng tài giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 cho biết.

Sáng 28/3, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã phối hợp Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam tổ chức lớp tập huấn phòng chống doping cho các VĐV tham dự cự ly marathon nam và nữ. Toàn bộ các VĐV như Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Hồng Lệ, Bùi Thế Anh...đều có mặt.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, dù các tiểu ban chuyên môn Đại hội TDTT toàn quốc chưa thành lập nhưng do tính vào thành tích đại hội, quy định về tập huấn phòng chống doping được áp dụng ngay tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 (Nha Trang, Khánh Hoà).

"Trên thực tế đây là quy định được thực hiện ở cả Olympic và Asiad, VĐV buộc phải có chứng nhận mới đảm bảo tiêu chuẩn. Các địa phương vì vậy phải triển khai tới VĐV, thực hiện kiểm tra, chấm điểm. Đối với đội tuyển quốc gia, chúng tôi từ lâu đã phổ biến tới các VĐV, nâng cao hiểu biết về doping và chất cấm để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc"-ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Nguyễn Văn Lai nghiên cứu các quy định về phòng chống doping

"Không được tin bất kỳ ai"

Đấy là lời khuyên của bác sĩ Vũ Trọng Hải đối với các VĐV tham dự buổi tập huấn phòng chống doping hôm nay. Theo bác sĩ Hải, thế giới đã sớm biết về doping từ lâu. Năm 1928, Liên đoàn điền kinh thế giới là tổ chức thể thao quốc tế đầu tiên cấm sử dụng doping trong thi đấu.

Sau đó, một loạt tổ chức khác áp dụng, nhưng cho đến năm 1960 chưa có quy trình kiểm tra nào được tiến hành. Phải đến Thế vận hội năm 1960 (Rome) sau cái chết của VĐV xe đạp Knud Enemack Jensen (Đan Mạch), các nhà quản lý thể thao mới thực sự trăn trở về việc cần có quy trình kiểm tra doping.

Bác sĩ Vũ Trọng Hải phổ biến cho các VĐV về kiến thức phòng chống doping (ảnh Phùng Quan)

Năm 1986, Uỷ ban Olympic quốc tế lần đầu công bố danh sách chất cấm, và sau đó được áp dụng tại Thế vận hội diễn ra cùng năm. Đến năm 1999, Tổ chức Phòng chống Doping thế giới (WADA) được thành lập.

"Có 11 hành vi vi phạm về doping, xuất hiện chất cấm chỉ là một trong số đó. Việc kiểm tra doping có thể được tiến hành trong hoặc đột xuất ngoài thi đấu, không báo trước. Các VĐV cần phải nâng cao hiểu biết về phòng, chống doping để chủ động. VĐV không được tin ai hết, bởi vì các bạn là người chịu trách nhiệm với tất cả các chất trong cơ thể mình"-bác sĩ Vũ Trọng Hải khuyến cáo các VĐV.

Theo bác sĩ Hải, nhiều vi phạm xảy ra do VĐV sơ suất không nắm rõ các quy định, đôi khi vướng chất cấm chỉ vì sử dụng thuốc chống viêm họng, ho sốt...Ông Hải nêu một số ví dụ liên quan vấn đề sử dụng và kiểm tra doping ở các giải thể thao quốc tế, SEA Games... và cho biết các VĐV cần hiểu rõ quyền của mình được làm gì và không được làm gì nếu bị kiểm tra.

Sau khi qua thời gian tập huấn, các VĐV đã thực hiện bài kiểm tra theo quy định và tất cả đều hoàn thành, đủ điều kiện tham dự cuộc đua marathon sáng 29/3.