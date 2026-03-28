Mở cửa cảng Bến Đình Lý Sơn chính thức đón tàu quốc tế

Ngày 28/3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã ban hành quyết định công bố mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), thuộc cảng biển Quảng Ngãi, cho phép tiếp nhận tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào hoạt động.

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý, có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan. Đây là một trong những hạ tầng quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối ra đảo.

Tàu siêu tốc cập cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn).

Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền với quy mô khác nhau, gồm tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 2.000 tấn tại mép cầu cảng phía ngoài biển; tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 1.000 tấn tại mép cầu cảng phía trong bờ và tàu khách trọng tải 400 tấn (400 ghế) tại cầu dẫn.

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến cảng; căn cứ điều kiện thực tế để cấp phép tàu thuyền ra vào khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức khai thác bến cảng đúng mục đích, tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải, an ninh và bảo vệ môi trường.

Đặc khu Lý Sơn nhìn từ trên cao.

Việc công bố mở bến cảng Bến Đình để tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước được xem là bước đi quan trọng tạo "cửa ngõ" cho đảo Lý Sơn phát triển du lịch.

Không chỉ phục vụ vận tải nội địa, khả năng đón tàu khách, tàu du lịch kể cả tàu quốc tế cỡ nhỏ mở ra cơ hội đưa du khách đến Lý Sơn thuận lợi hơn, đa dạng hóa phương thức tiếp cận. Đây là điều kiện quan trọng để thu hút dòng khách chất lượng cao, đặc biệt là khách quốc tế.