Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mở cửa cảng Bến Đình Lý Sơn chính thức đón tàu quốc tế

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cảng Bến Đình ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chính thức được công bố mở, cho phép tiếp nhận tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào hoạt động.

Ngày 28/3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã ban hành quyết định công bố mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), thuộc cảng biển Quảng Ngãi, cho phép tiếp nhận tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào hoạt động.

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý, có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan. Đây là một trong những hạ tầng quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối ra đảo.

4ae78c394287ccd99596.jpg
Tàu siêu tốc cập cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn).

Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền với quy mô khác nhau, gồm tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 2.000 tấn tại mép cầu cảng phía ngoài biển; tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 1.000 tấn tại mép cầu cảng phía trong bờ và tàu khách trọng tải 400 tấn (400 ghế) tại cầu dẫn.

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến cảng; căn cứ điều kiện thực tế để cấp phép tàu thuyền ra vào khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức khai thác bến cảng đúng mục đích, tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải, an ninh và bảo vệ môi trường.

akakakaka.jpg
Đặc khu Lý Sơn nhìn từ trên cao.

Việc công bố mở bến cảng Bến Đình để tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước được xem là bước đi quan trọng tạo "cửa ngõ" cho đảo Lý Sơn phát triển du lịch.

Không chỉ phục vụ vận tải nội địa, khả năng đón tàu khách, tàu du lịch kể cả tàu quốc tế cỡ nhỏ mở ra cơ hội đưa du khách đến Lý Sơn thuận lợi hơn, đa dạng hóa phương thức tiếp cận. Đây là điều kiện quan trọng để thu hút dòng khách chất lượng cao, đặc biệt là khách quốc tế.

Đặc khu Lý Sơn có khoảng 24.000 dân, nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích tự nhiên hơn 10,39 km², gồm đảo Lớn (đảo trung tâm) và đảo Bé, còn có tên gọi khác là đảo An Bình.

Cùng với kinh tế biển và trồng hành, tỏi, tiềm năng và lợi thế về danh lam, thắng cảnh của Lý Sơn đã được khai thác, phát huy đưa nơi đây trở thành “Thiên đường du lịch biển”, “tiểu Maldives” của Việt Nam...

Nguyễn Ngọc
#Phát triển cảng Bến Đình #Giao thông đảo Lý Sơn #Du lịch biển Lý Sơn #Tiềm năng kinh tế đảo #An ninh hàng hải và môi trường #Tiếp nhận tàu quốc tế #Phát triển du lịch quốc tế #Cửa ngõ du lịch Lý Sơn

