Xã hội

Google News

Cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho Lý Sơn bị lộ thiên sau bão

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau bão số 13, đoạn cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn bị triều cường đánh gây sạt lở, lộ thiên ngay trên bãi cát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Theo đó, tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là công trình hạ tầng trọng yếu, giữ vai trò đặc biệt trong đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 vừa qua đã khiến khu vực đầu tuyến cáp xuyên biển, đoạn từ cột 86 XT 470/DQU (thuộc thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài khoảng 60m.

tp-2883.jpg
Tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Sóng lớn đã cuốn trôi đất nền, làm đổ trụ cảnh báo và khiến tuyến cáp ngầm 22kV trồi hẳn lên mặt cát. Đáng chú ý, cáp ngầm vẫn còn dẫn điện nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn là rất cao.

“Cáp ngầm có điện áp cao mà nổi lộ thiên như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần điện bị rò rỉ là có thể xảy ra tai nạn chết người bất cứ lúc nào. Người dân chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho khu vực này”, anh Nguyễn Thanh Quân (trú xã Bình Sơn) lo lắng.

tp-2873.jpg
tp-2867.jpg
Khu vực đầu tuyến cáp xuyên biển, đoạn từ cột 86 XT 470/DQU (thuộc thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài khoảng 60m.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Vạn Tường đã phối hợp với Tổ quản lý điện Tổng hợp Dung Quất và Đội quản lý Điện Bình Sơn tổ chức tuần tra, giăng dây cảnh báo, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Ông Lữ Thế Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, xã đã yêu cầu lực lượng chức năng trực gác thường xuyên, đồng thời ngăn chặn người dân, phương tiện không phận sự tiếp cận khu vực nguy hiểm.

tp-2884.jpg
Bên trong tuyến cáp ngầm.
tp-2880.jpg
Sóng lớn đã cuốn trôi đất nền, làm đổ trụ cảnh báo và khiến tuyến cáp ngầm 22kV trồi hẳn lên mặt cát.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp như neo đậu tàu thuyền, dựng chòi, cắm cọc, khai thác hải sản, khai thác cát trái phép trong phạm vi 200 mét (tính từ tuyến cáp ngầm ra mỗi bên 100 mét).

“Cùng với đó, chủ động làm việc, thông báo trực tiếp đến các chủ tàu, các hộ dân hoạt động kinh tế ven biển về khu vực cấm neo đậu, cấm khai thác để họ nắm rõ, tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối”, ông Lâm nói.

tp-2878.jpg
Chính quyền giăng dây cảnh báo, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.
tp-2882.jpg
Sóng lớn có thể tiếp tục khoét sâu khu vực sạt lở, đánh sập hoàn toàn phần đầu tuyến cáp xuyên biển.

Nếu sự cố không được khắc phục kịp thời, nguy cơ mất an toàn sẽ còn nghiêm trọng hơn khi sóng lớn và triều cường tiếp tục đánh vào bờ. Sóng lớn có thể tiếp tục khoét sâu khu vực sạt lở, đánh sập hoàn toàn phần đầu tuyến cáp xuyên biển. Khi đó, không chỉ gây hư hỏng hệ thống cấp điện cho đặc khu Lý Sơn mà còn đe dọa đến an toàn công trình hạ tầng ven biển, làm gián đoạn nguồn điện phục vụ dân sinh và quốc phòng.

Hiện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang khẩn trương khảo sát, lên phương án khắc phục, sửa chữa đoạn cáp ngầm bị lộ thiên tại khu vực thôn Thanh Thủy, nhằm sớm ổn định hệ thống cấp điện cho đặc khu đảo Lý Sơn.

Nguyễn Ngọc
#Cáp ngầm xuyên biển #Nguy cơ mất an toàn điện #Ảnh hưởng bão số 13 #Sạt lở bờ biển #An ninh năng lượng và quốc phòng #Biện pháp ứng phó khẩn cấp #Quản lý và kiểm soát vi phạm #Nguy cơ mất điện và tai nạn #Bảo vệ chủ quyền biển đảo #Khắc phục sự cố hạ tầng

