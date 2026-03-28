Va chạm xe đầu kéo, tài xế đi xe máy tử vong

TPO - Khi đang lưu thông trên quốc lộ 15B đoạn qua xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), tài xế xe máy bất ngờ mất lái, lao sang bên đường tông vào xe đầu kéo dẫn đến tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn trên xảy ra vào 7h sáng ngày 28/3, trên quốc lộ 15B đoạn qua xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 38F - 005.xx kéo theo rơ-moóc 38R - 02.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 15B theo hướng từ xã Thạch Lạc đi xã Thiên Cầm. Khi di chuyển đến xã Đồng Tiến, thì phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy đi theo chiều ngược lại.

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Trong camera hành trình ghi lại, vào thời điểm trên, xe máy bất ngờ mất lái, lao sang phần làn đường bên trái rồi đâm vào xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Sau vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.