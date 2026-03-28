Tài xế đầu kéo gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy hơn 150km bị khởi tố

TPO - Nam tài xế xe đầu kéo vừa bị khởi tố sau hành vi bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn khiến người phụ nữ ở Hà Tĩnh tử vong.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21h30 ngày 23/3, Đoàn điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát Hải Phòng di chuyển trên đường 547 qua xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi di chuyển đến km 20+300, đoạn qua thôn Bắc Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy do chị T.T.A (SN 1985) điều khiển, chở theo chị N.S.M. (SN 2008, cùng trú tại xã Cổ Đạm).

Tài xế Nguyễn Văn Đoàn tại cơ quan điều tra.

Vụ tai nạn khiến chị A. tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn lái ô tô đầu kéo rời khỏi hiện trường.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát hệ thống camera an ninh và khoanh vùng phương tiện nghi vấn.

Đến 14h30 ngày 24/3, cảnh sát tìm ra tài xế Nguyễn Văn Đoàn khi người này và phương tiện đang ở địa bàn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật.