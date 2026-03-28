Khởi tố 4 đối tượng tại phòng khám Helia giả danh bác sĩ để vẽ bệnh thu tiền

TPO - Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia đã sử dụng nhân viên “giả danh” bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh.

Phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa Helia.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến Phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đơn vị đã phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia.

Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân.

Các đối tượng bị khởi tố.

Cụ thể, cơ sở này đã thổi phồng việc điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút người bệnh với chi phí rẻ, nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình hình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng.

Từ đó, sử dụng các nhân viên “giả danh” bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở có uy tín, kiểm tra lại các thông tin được quảng cáo. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm của các cơ sở y tế, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.