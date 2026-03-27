Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khám xét nơi làm việc, nhà riêng Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Dương Văn Tám - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan.

Chiều 27/3, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng và nhà riêng của ông Dương Văn Tám - Giám đốc đơn vị này, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Công an đưa ông Tám rời khỏi trụ sở làm việc sau khi khám xét.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều cán bộ công an mặc sắc phục có mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tại đây, lực lượng chức năng đã vào phòng làm việc của ông Dương Văn Tám để kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an dẫn ông Tám rời khỏi trụ sở, đồng thời vận chuyển nhiều thùng tài liệu ra bên ngoài.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục di chuyển đến nhà riêng của ông Tám trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để tiếp tục làm việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Dương Văn Tám được xác định có liên quan đến một vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

