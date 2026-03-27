Mãn nhãn màn võ thuật: Chiến sĩ Cảnh vệ ra đòn nhanh, kết thúc gọn đối thủ

TPO - Ngày 27/3, trong không khí cả nước chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức khai mạc Hội thi quân sự, võ thuật và thể thao năm 2026 với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên.

Ngày hội lớn của lực lượng Cảnh vệ

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, hội thi không chỉ là hoạt động nghiệp vụ thường niên mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn sâu rộng, nhằm đánh giá toàn diện chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, cũng như việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân trong toàn lực lượng.

Hội thi năm nay quy tụ lực lượng đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam, tranh tài ở 45 nội dung thuộc 8 môn thi đấu, trải rộng từ quân sự, võ thuật đến thể thao ứng dụng nghiệp vụ. Đây được xem là “bài kiểm tra tổng hợp” phản ánh năng lực thực chiến của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ. Tinh thần xuyên suốt của hội thi được đặt trên nền tảng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Cảnh vệ: "...Muốn bảo vệ thì người bảo vệ: Phải biết đánh địch; Phải biết võ giỏi; Phải khỏe; Phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt: Phải có kỹ thuật; Phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt đối với đồng bào...".

Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ không ngừng chú trọng công tác huấn luyện toàn diện, từ thể lực, kỹ thuật, chiến thuật đến bản lĩnh chính trị, pháp luật và kỷ luật. Huấn luyện được xác định là tiêu chí cốt lõi trong đánh giá thi đua, gắn trực tiếp với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng Cảnh vệ luôn nằm trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ Đại hội thể thao “Vì an ninh Tổ quốc” và các giải đấu do Bộ Công an tổ chức, minh chứng cho chất lượng huấn luyện bài bản, liên tục và thực chất.

Đáp ứng yêu cầu tinh nhuệ, hiện đại

Các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Phạm Nam.

Hội thi năm 2026 được tổ chức trên cơ sở triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ Công an về huấn luyện, thi đấu và tổ chức hội thi trong lực lượng Công an nhân dân, đồng thời quán triệt tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Điểm nhấn của định hướng này là quan điểm “lấy con người làm trung tâm”, hiện đại hóa từ con người trước, sau đó mới đến phương tiện, kỹ thuật. Đây là cách tiếp cận mang tính chiến lược, bảo đảm sự phát triển đồng bộ, bền vững của lực lượng trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Theo Ban Tổ chức, trong nhiều ngày trước khai mạc, các đơn vị đã chủ động khắc phục điều kiện thời tiết bất lợi, duy trì cường độ tập luyện cao, chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội thi.

Trọng tài: Trung tá Nguyễn Xuân Hòa, Phó Đội trưởng, TTHL&BDNV tuyên thệ. Ảnh: Phạm Nam.

Tinh thần thi đấu được yêu cầu đặt trên nền tảng trung thực, cao thượng, đoàn kết, đúng với bản chất của một lực lượng vũ trang cách mạng. Hội thi vì thế không chỉ là nơi so tài, mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần đồng đội. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, lãnh tụ và các mục tiêu trọng yếu.

Trong bối cảnh tình hình mới với nhiều yếu tố phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng này ngày càng cao, đòi hỏi sự chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hội thi lần này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là dịp củng cố niềm tin, bản lĩnh và quyết tâm chính trị của toàn lực lượng, tiếp tục giữ vững hình ảnh “thanh bảo kiếm” tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại diện lực lượng trọng tài, cán bộ điều hành hội thi đã tuyên thệ chấp hành nghiêm điều lệ, điều hành thi đấu khách quan, trung thực, công bằng; đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm, không để xảy ra bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Vận động viên: Thượng úy Trần Quốc Đạt Trung đoàn 600 tuyên thệ. Ảnh: Phạm Nam.

Ngay sau Lễ Khai mạc, các đội tuyển đã tham gia thi đấu nội dung xử lý tình huống nghiệp vụ bằng võ thuật. Các tình huống võ thuật được xây dựng sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, thể hiện rõ sức mạnh, tính chuyên nghiệp, bản lĩnh của CBCS Cảnh vệ