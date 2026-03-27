Truy bắt trộm thiết bị viễn thông, Công an phát hiện 'ổ nghiện' ma túy

Thông tin từ Công an Đồn Khu công nghiệp (KCN) Long Thành cho biết, sáng ngày 24/3 đại diện hai nhà mạng đến trình báo về việc bị mất trộm nhiều thiết bị quan trọng tại một trạm viễn thông trong KCN Long Thành. Trạm viễn thông này nằm ở khu vực vắng, không có camera, dấu vết để lại rất hạn chế nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hai đối tượng cùng tang vật (ảnh: CACC)

Tuy nhiên, lực lượng Công an Đồn KCN Long Thành đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh vận động quần chúng cung cấp thông tin. Từ nguồn tin của người dân, các trinh sát nhanh chóng khoanh vùng một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, phát hiện hai đối tượng di chuyển trên tuyến đường số 9 trong KCN Long Thành có nhiều dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức áp sát kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Tiến hành truy xét, Công an thu hồi toàn bộ tang vật tại 3 điểm thu mua phế liệu mà các đối tượng đã tẩu tán trước đó, gồm 4 cục nóng máy lạnh và 1 bộ dinamo máy phát điện, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Các đối tượng tại điểm thu mua phế liệu tẩu tán tang vật (ảnh: CACC)

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng tiền bán tài sản trộm cắp để mua ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp, đồng thời tổ chức sử dụng ma túy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các trạm thiết bị. Các cơ sở thu mua phế liệu không tiếp tay tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.