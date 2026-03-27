Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Truy bắt trộm thiết bị viễn thông, Công an phát hiện 'ổ nghiện' ma túy

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an Đồn Khu công nghiệp Long Thành (Công an tỉnh Đồng Nai) vừa triệt phá nhanh vụ án trộm cắp thiết bị viễn thông và hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin từ Công an Đồn Khu công nghiệp (KCN) Long Thành cho biết, sáng ngày 24/3 đại diện hai nhà mạng đến trình báo về việc bị mất trộm nhiều thiết bị quan trọng tại một trạm viễn thông trong KCN Long Thành. Trạm viễn thông này nằm ở khu vực vắng, không có camera, dấu vết để lại rất hạn chế nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hai đối tượng cùng tang vật (ảnh: CACC)

Tuy nhiên, lực lượng Công an Đồn KCN Long Thành đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh vận động quần chúng cung cấp thông tin. Từ nguồn tin của người dân, các trinh sát nhanh chóng khoanh vùng một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, phát hiện hai đối tượng di chuyển trên tuyến đường số 9 trong KCN Long Thành có nhiều dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức áp sát kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Tiến hành truy xét, Công an thu hồi toàn bộ tang vật tại 3 điểm thu mua phế liệu mà các đối tượng đã tẩu tán trước đó, gồm 4 cục nóng máy lạnh và 1 bộ dinamo máy phát điện, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Các đối tượng tại điểm thu mua phế liệu tẩu tán tang vật (ảnh: CACC)

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng tiền bán tài sản trộm cắp để mua ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp, đồng thời tổ chức sử dụng ma túy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các trạm thiết bị. Các cơ sở thu mua phế liệu không tiếp tay tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Văn Quân
