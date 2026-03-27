Truy tố chủ doanh nghiệp mang tiền tỷ đi hối lộ để sản xuất thực phẩm giả

TPO - Theo Viện Kiểm sát, bị can Nguyễn Năng Mạnh là chủ của nhiều doanh nghiệp, đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 1.762 tỷ đồng. Để che giấu doanh thu, bị can chỉ đạo lập hai sổ sách kế toán gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng tiền thuế.

Tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng giả

Ngày 27/3, Viện KSND Tối cao đã hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty CP Hóa dược Hùng Phương) về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, bị can Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) bị truy tố tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA); Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA); Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA); Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) cùng bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Bị can Phạm Thị Hường (Phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) và Lê Thị Toan (Thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Còn bị can Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan); Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan); Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Viện KSND Tối cao xác định, trong thời gian từ năm 2016 - 2025, bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị can này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Nhóm này cũng tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Che giấu doanh thu, gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng tiền thuế

Cụ thể, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy.

Thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Từ đó, sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên toàn quốc.

Theo cáo buộc, tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định, xác định 88 sản phẩm của nhóm bị can là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, thu lợi bất chính từ sản xuất, buôn bán hàng giả là hơn 264,7 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, từ 2021 - 2024, bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast (gồm: một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ).

Viện Kiểm sát cho rằng, tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; trong đó doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng.

Tại bản kết luận điều tra xác định, để duy trì hoạt động của hệ thống sản xuất thực phẩm chức năng giả, Nguyễn Năng Mạnh đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng cho nhiều cán bộ quản lý. Trong đó, chi 1,5 tỷ đồng cho cán bộ Cục Giám sát hải quan để thông quan các lô nguyên liệu nhập từ Trung Quốc.

Từ năm 2020 - 2024, Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng tiếp tục đưa hơn 3,4 tỷ đồng cho lãnh đạo, nhân viên Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế nhằm tạo thuận lợi trong quá trình kiểm tra, cấp phép. Số này xác định có cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận hơn 1 tỷ đồng. Ông Phong vừa bị xét xử sơ thẩm, phạt 20 năm tù tội "Nhận hối lộ".