Vụ tranh chấp ngư trường ở An Giang: Khởi tố thêm 4 bị can

Nhật Huy
TPO - Liên quan vụ tranh chấp ngư trường dẫn đến hỗn chiến gây náo loạn an ninh trật tự tại khu vực cầu Kim Ngân (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang), cơ quan công an vừa khởi tố thêm 4 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Trần Văn Việt (SN 1987), Trần Văn No (SN 1977), Trần Hoàng Minh (SN 2008) và Lê Minh Đồng (SN 1995, cùng ngụ tỉnh An Giang). Trong đó, cơ quan công an bắt tạm giam Trần Văn Việt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 đối tượng còn lại.

z7661393189693-1060f703dc516d0efeb8568462fb2e1a-7244.jpg
z7661393193343-a2e225bd52a29db8adea931556ecb915-459.jpg
z7661393194192-0774187094c41f6cfbac5d5463d03938-2879.jpg
z7661393196944-4d1e136d1760f934fe140d4f05d357b0-7991.jpg
4 đối tượng bị khởi tố.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp ngư trường trên vùng biển Kiên Lương giữa nhóm bao chiếm mặt nước do Huỳnh Thanh Sơn (SN 1980, ngụ xã Kiên Lương) quản lý, và nhóm khai thác của Trần Văn No.

Trước đó, tối 26/11/2025, khi đang khai thác trên biển, No nhận được cuộc gọi từ Sơn cho rằng ghe của No chạy vào khu vực nuôi trồng do Sơn quản lý. Hai bên xảy ra cự cãi qua điện thoại và hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Sơn huy động người đến tìm No nhưng không gặp nên tiếp tục gọi điện chửi bới, đồng thời hẹn sáng 27/11/2025 gặp nhau tại cầu Kim Ngân, xã Kiên Lương. Sơn cũng thông báo cho nhóm chuẩn bị hung khí để sẵn sàng đối đầu.

Khoảng 8h ngày 27/11/2025, khi ghe của No đang neo đậu tại cầu Kim Ngân, Sơn cùng 7 người đi trên 3 xe máy đến tìm và yêu cầu No lên bờ nói chuyện. Biết có thể xảy ra xô xát, No cùng Trần Văn Việt, Nguyễn Chí Hiệp, Lê Minh Đồng và Trần Hoàng Minh lên bờ gặp nhóm của Sơn.

Tại đây, hai bên tiếp tục tranh cãi, Sơn dùng tay đánh vào mặt No, rồi 2 nhóm lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Sơn và Nguyễn Văn Thu cũng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

#An Giang #gây rối trật tự #tranh chấp ngư trường #Kiên Lương

