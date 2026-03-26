Vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Vali chứa 2 triệu USD 'chạy' đoàn kiểm tra bị chiếm đoạt thế nào?

TPO - Sau khi nhận chỉ đạo từ bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bị can Nguyễn Chiến Thắng lấy 2 triệu USD cất vào vali, thùng nước uống lavie đưa cho người đi "chạy" Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, khoản tiền này không thể đến "đích" mà bị chiếm đoạt.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới 'lo' đoàn kiểm tra

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (Cựu Bộ trưởng Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hai bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Riêng bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan truy tố xác định, từ “gợi ý” của bà Tiến, hai bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) “móc nối” thông thầu, đòi các doanh nghiệp thi công dự án “lại quả” hàng chục tỷ đồng. Việc này dẫn đến hai dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, để che giấu sai phạm, bà Tiến đề nghị cấp dưới nhờ người giúp "lo" đoàn kiểm tra nhưng đã bị chiếm đoạt khoản tiền lớn.

Cụ thể, ngày 11/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016- 2021, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các ông Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công (đều Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) trao đổi với bị can Nguyễn Chiến Thắng để liên hệ với Đoàn kiểm tra nhờ “giúp đỡ”.

Theo cáo trạng, do ông Lê Thành Công biết bị can Lê Thanh Thiêm là người có mối quan hệ xã hội rộng nên Công đưa Thắng đến gặp Thiêm. Vài ngày sau, Thiêm gọi điện bảo Thắng đến nhà, yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Thắng đồng ý và 3 lần đưa tiền cho Thiêm.

Lần thứ nhất, khoảng giữa tháng 9/2021, bị can Thắng chuẩn bị 1 triệu USD, để vào Vali hiệu Samsonite, nhờ ông Nguyễn Thanh Toàn đưa đến nhà hàng tại số 3A Nguyễn Khắc Cần, phường Cửa Nam, Hà Nội, đưa cho Lê Thanh Thiêm.

Lần thứ 2 và lần thứ 3, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị lần lượt 600.000 USD và 400.000 USD, để vào thùng giấy đựng nước Lavie, túi xách hiệu Samsonite, tiếp tục nhờ Nguyễn Thanh Toàn đưa đến nhà riêng cho Thiêm.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Chiến Thắng khai phù hợp với diễn biến sự việc. Về nguồn gốc số tiền 2 triệu USD, Thắng khai lấy từ nguồn do các nhà thầu đưa khi Thắng còn làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, chưa chi hết, Thắng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TechcomBank khoảng 28 tỷ đồng.

Theo lời khai của Thắng, ông ta đã 3 lần rút số tiền và sử dụng thêm tiền tiết kiệm của cá nhân, sau đó liên hệ với các tiệm vàng trên phố Hà Trung (Hà Nội) đổi từ tiền VNĐ sang tiền USD để đưa cho Thiêm.

Cá nhân ông Nguyễn Thanh Toàn, Cán bộ Ban Y tế trọng điểm cũng khai phù hợp với diễn biến đưa tiền trên.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

2 triệu USD bị chiếm đoạt chi tiêu cá nhân

Tuy nhiên, bị can Lê Thanh Thiêm sau khi nhận 2 triệu USD đã không đưa cho cá nhân, tổ chức nào để "tạo điều kiện" cho Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Tại kết luận điều tra vụ án, bị can Thiêm khai sau khi nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, đã 2 lần chuyển lại cho ông H., Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn làm việc với Bộ Y tế về các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, tổng số 1,4 triệu USD để ông H. “tạo điều kiện” cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng.

Kết luận điều tra nêu, ông H. bác bỏ lời khai trên. Đồng thời khẳng định Đoàn tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định và phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên cung cấp thông tin liên quan để cảnh sát vào cuộc, xử lý.

Ông H. cho rằng quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, ông không được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng và Bộ Y tế.

Ông H. không nhận tiền từ Lê Thanh Thiêm. Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa ông H. và Lê Thanh Thiêm nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Cơ quan tố tụng kết luận, Đoàn kiểm tra làm đúng quy định của Đảng. Còn Lê Thanh Thiêm sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng, có các lời khai phù hợp với diễn biến hành vi Lê Thanh Thiêm trao đổi và chuẩn bị nguồn tiền rồi 3 lần đưa cho Thiêm 2 triệu USD.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khai phù hợp với diễn biến hành vi trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để tiếp cận với Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.