Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập tiền mã hóa ONUS bị bắt

Minh Đức
TPO - Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số cùng đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, Quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

screen-shot-2026-03-26-at-184347.png
Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số

Cơ quan điều tra xác định, để thu hút dòng tiền và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo xây dựng các chiến dịch quảng bá với nội dung không đúng sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; đồng thời tổ chức các giao dịch nội bộ nhằm tạo cung, cầu giả tạo, qua đó thao túng, điều chỉnh giá theo ý đồ.

Ngoài các đối tượng nêu trên, một bị can khác bị khởi tố, tạm giam về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện KSND Tối cao (Vụ 1) phê chuẩn theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, điện thoại 0692.209.027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

#Khởi tố Vương Lê Vĩnh Nhân #Sàn tiền số ONUS #HANAGOLD #Tiền số #Công ty CP Quản lý tài sản số

Xem thêm

Cùng chuyên mục