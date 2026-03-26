Tước danh hiệu Công an Nhân dân với 2 cán bộ vừa bị khởi tố tại Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 2 cán bộ vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố về tội danh “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, liên quan quá trình xử lý vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong.

Chiều 26/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thượng tá Lê Quốc Việt - Đội trưởng, thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh - cán bộ Công an xã Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long), nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ.

Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Quốc Việt.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”; đồng thời khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh.

Được biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với hai cán bộ trên.

Đây là diễn biến mới liên quan quá trình lật lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, trên Tỉnh lộ 901 qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long). Thời điểm này, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô tải vượt ô tô bán tải biển đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái; trong khi cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, trú xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cùng bạn đi xe đạp điện hướng ngược lại đang tới. Thấy xe ô tô tải lấn làn, bạn của Trân dừng xe, Trân không kịp dừng nên va xe bạn rồi ngã ra đường bị xe tải của Trung cán tử vong.

Nguyên nhân chính gây tai nạn là do tài xế Trung “vượt xe không đảm bảo an toàn”. Tuy nhiên, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn đã 2 lần ra quyết định không khởi tố hình sự vụ án. Khi gia đình cháu Trân có khiếu nại các quyết định không khởi tố hình sự vụ án, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn quyết định bác các khiếu nại của gia đình.

Sáng 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của cháu Trân) bất ngờ dùng súng tự chế bắn Trung bị thương nặng. Sau đó, ông Phúc tự bắn vào vùng đầu tự tử.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Sau khi Bộ Công an và Viện KSND Tối cao vào cuộc, Viện KSND Tối cao quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn. Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cũng ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tai nạn giao thông nói trên, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung. Tuy nhiên, sau khi bị bắn và xuất viện, kết quả giám định cho thấy, Trung có bệnh lý tâm thần, mất trí...