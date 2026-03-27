Phát hiện thi thể shipper dưới mương nước ở Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, người dân đi qua khu vực xóm 1 Như Hòa, xã Quang Thiện (trước đây thuộc xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) phát hiện một chiếc xe máy chở theo thùng hàng nằm dưới bờ mương ven đường.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng công an phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể một nam giới dưới mương nước gần khu vực chiếc xe máy.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh L.K.D. (SN 2001, trú tại xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình). Gia đình nạn nhân đã được thông báo để đến nhận diện và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Bước đầu, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân làm nghề giao hàng (shipper) trên địa bàn.
Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.