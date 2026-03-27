Triệt phá sới bạc trong trại lợn, khởi tố 17 đối tượng

Hoài Nam
TPO - Tại một trang trại lớn ở xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, vợ chồng chủ trại đã biến cơ sở chăn nuôi lợn thành sới bạc, thu hút nhiều con bạc tụ tập.

Ngày 27/3, Viện KSND Khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc tại xã Mai Phụ, nâng tổng số đối tượng liên quan lên 17 người.

Theo điều tra, vợ chồng Phan Bá Hoàng (SN 1987) và Phan Thị Bích Thuận (SN 1992), chủ một trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Tây Giang, đã biến cơ sở của mình thành “đại bản doanh” cho các con bạc.

Để vận hành sới bạc một cách kín kẽ, Hoàng phân công Phan Bá Bình (SN 1989) và Phan Bá Lệ (SN 1991), cùng trú xã Mai Phụ, làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa. Trong khi đó Phan Thị Bích Thuận trực tiếp phục vụ nước uống và theo dõi mọi biến động để kịp thời thông báo.

d27c5734-3d8d-4467-b09c-58d846f28ee5.jpg
Các đối tượng liên quan trong vụ đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 3/3, khi 14 đối tượng đang say sưa "xóc đĩa" ngay tại khu vực chuồng lợn của trang trại thì lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào. Do có sự cảnh giới từ trước, các đối tượng đã tháo chạy tán loạn qua các lối mòn và vứt tiền mặt nhằm tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã triệu tập và làm rõ hành vi của từng đối tượng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền sử dụng để đánh bạc vào khoảng 226 triệu đồng.

Hiện, Phan Bá Hoàng, Phan Thị Bích Thuận cùng 2 người khác bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, 13 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

