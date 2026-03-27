Giả danh Tổ công tác 373 để cưỡng đoạt tiền người đi đường

Thu Hiền
TPO - Lợi dụng đêm khuya, 3 thanh niên giả danh lực lượng “Tổ công tác 373” chặn xe người vi phạm giao thông để đe dọa, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Công an phường Vinh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động vừa bắt quả tang 3 đối tượng giả danh lực lượng “Tổ công tác 373” để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, vào khoảng 23h10 ngày 22/3, tại đường Lê Nin (khối 8, phường Vinh Hưng), 3 đối tượng gồm Võ Mạnh Anh (SN 2003, trú xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), Cao Trung Nam (SN 2004, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Thái Doãn Hoàng (SN 2006, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) đã lợi dụng đêm khuya, giả danh “Tổ công tác 373 mặc thường phục” để chặn xe người vi phạm giao thông.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Khi phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, nhóm này đã vượt lên ép dừng xe, đe dọa và yêu cầu nộp 500.000 đồng với lý do “xử phạt vi phạm”.

Trong lúc các đối tượng đang nhận tiền, lực lượng Công an phường Vinh Hưng cùng Phòng Cảnh sát cơ động kịp thời phát hiện, bắt quả tang, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Thời gian qua, nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thành lập các tổ tuần tra vũ trang, phản ứng nhanh, gọi tắt là “Tổ 373”.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#Tổ 373 #cưỡng đoạt #Nghệ An #bắt giữ #tội phạm

