Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thủ đoạn huy động tỷ Đô của hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 26/3, Bộ Công an thông tin về việc triệt phá thành công đường dây sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản thông qua hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS với quy mô đặc biệt lớn, số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đồng loạt triển khai chuyên án. Trong hai ngày 20 và 21/3, các tổ công tác đã tiến hành khám xét, triệu tập hơn 140 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu quan trọng, kịp thời ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản, hạn chế thiệt hại cho các bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (Quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng nhiều cá nhân liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... và phát hành, chào bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, nhóm này bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện các giao dịch nội bộ nhằm tạo cung, cầu giả, thao túng giá theo ý đồ, qua đó thu hút dòng tiền lớn từ nhà đầu tư. Bước đầu CQĐT xác định công an các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.

Các đối tượng từ trái qua: Thảo, Chiến và Nhân.

Từ vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, nhất là những dự án tự xưng là “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền ảo”, “tiền mã hóa” với cam kết lợi nhuận cao bất thường.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tự tạo lập đồng tiền số, xây dựng hệ thống môi giới nhiều tầng, trả hoa hồng cao để lôi kéo người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép, sau đó thao túng giá hoặc chiếm đoạt dòng tiền.

Đáng chú ý, cơ quan công an cũng cảnh báo về các hành vi lừa đảo phát sinh sau vụ án như “hỗ trợ rút tiền”, “khôi phục tài khoản” nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Như đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về các tội danh nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

