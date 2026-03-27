Chân dung nữ CEO bị bắt cùng nhà sáng lập sàn tiền số ONUS

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có Ngô Thị Thảo, người sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold và 5 đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự, trong đó có Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo, đã tham gia tạo lập, phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… Những tài sản số này được phân phối tới nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS, nền tảng từng thu hút số lượng lớn người dùng tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng, hoạt động phát hành và giao dịch các đồng tiền này có dấu hiệu liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua môi trường mạng.

Ngô Thị Thảo (SN: 1994), còn được biết đến với tên gọi Hana Ngô, là người sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold. Doanh nghiệp này được giới thiệu hoạt động theo mô hình kết hợp giữa kinh doanh kim hoàn truyền thống và ứng dụng công nghệ 4.0, với các sản phẩm như tích lũy vàng trực tuyến, truy xuất nguồn gốc bằng NFC.

Trước khi khởi nghiệp, Ngô Thị Thảo từng làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4, sau đó chuyển sang lĩnh vực tài chính, công nghệ và fintech. Năm 2020, Thảo thành lập HanaGold và trực tiếp điều hành doanh nghiệp từ giai đoạn đầu.

Tên tuổi của nữ CEO này từng được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2022, kêu gọi 200.000 USD cho 10% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ không thành công do các nhà đầu tư đánh giá mô hình còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại thời điểm gọi vốn, HanaGold có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, trong đó bà Thảo nắm giữ 60%. Doanh thu giai đoạn đầu còn khiêm tốn, dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng trong quý I/2022.

Sau đó, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, phát triển hệ thống cửa hàng tại nhiều địa phương và đẩy mạnh các sản phẩm tài chính, công nghệ liên quan đến vàng. Hiện HanaGold đã có mặt tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau.

Đáng chú ý, HanaGold có mối quan hệ hợp tác với HVA Group, doanh nghiệp do Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Bị can Nhân đồng thời là Chủ tịch Vemanti Group, đơn vị đã sở hữu 100% nền tảng ONUS từ tháng 10/2025.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.