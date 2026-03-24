Chủ tịch một công ty vàng bạc đá quý bị cáo buộc lừa đảo số tiền đặc biệt lớn

TPO - Ông Vũ Ngọc Tý - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối trong việc kinh doanh vàng nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.

Ông Vũ Ngọc Tý. Ảnh: CAHN

Ngày 24/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV (gọi tắt là Công ty ATV).

Theo điều tra, trong các năm 2023, 2024, Vũ Ngọc Tý (tên gọi khác Vũ Tuấn Anh, SN 1985, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá), là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty ATV đã thực hiện hoạt động huy động vốn trái phép.

Hình thức sử dụng pháp nhân Công ty ATV ký các hợp đồng ký gửi vàng bạc với khách hàng và cam kết trả lãi định kỳ để huy động đầu tư với mục đích để Công ty ATV thực hiện hoạt động kinh doanh, mua bán, ký gửi vàng.

Theo cơ quan điều tra, trên thực tế, Vũ Ngọc Tý đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty ATV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Thanh Hoá (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng.

Cụ thể, Công ty ATV sẽ phát hành cho khách hàng 1 sổ gửi vàng, bạc được quản lý bởi Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá. Qua đó, Vũ Ngọc Tý đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Vũ Ngọc Tý và Công ty ATV qua hình thức ký hợp đồng ký gửi vàng bạc thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế (số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; SĐT cán bộ thụ lý 099.329.7726) trước ngày 31/3/2026 để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

