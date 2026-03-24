Đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường

TPO - Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó đề xuất tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục C10, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Nghị định 152 của Chính phủ và Thông tư 04 của Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị khen thưởng cho 4 cá nhân và 1 tập thể.

Theo đó, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Năm 2019, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng C10, ông Trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Trong thời gian này, lực lượng công an địa phương đã liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ các đối tượng cộm cán như: Đường Nhuệ; Bình vổ; Cường dụ. Những kết quả này góp phần lập lại trật tự, tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự tại địa phương.

Tháng 9/2021, ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian công tác, lực lượng công an tỉnh tiếp tục đấu tranh hiệu quả với nhiều loại tội phạm, triệt phá các chuyên án lớn, được chính quyền và nhân dân ghi nhận. Đến tháng 6/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng C10 Bộ Công an.

Ngoài Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Công an tỉnh Hưng Yên còn đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng 5 thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân gồm: Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục A05 Bộ Công an; Thiếu tá Nguyễn Duy Nghĩa, trinh sát viên Phòng 5, Cục A05 và Đại úy Phạm Văn Lâm, điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, nguyên điều tra viên Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc công khai lấy ý kiến nhân dân nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời ghi nhận đầy đủ sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.