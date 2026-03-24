Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó đề xuất tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục C10, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Nghị định 152 của Chính phủ và Thông tư 04 của Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị khen thưởng cho 4 cá nhân và 1 tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng C10, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Năm 2019, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng C10, ông Trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Trong thời gian này, lực lượng công an địa phương đã liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ các đối tượng cộm cán như: Đường Nhuệ; Bình vổ; Cường dụ. Những kết quả này góp phần lập lại trật tự, tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự tại địa phương.

Tháng 9/2021, ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian công tác, lực lượng công an tỉnh tiếp tục đấu tranh hiệu quả với nhiều loại tội phạm, triệt phá các chuyên án lớn, được chính quyền và nhân dân ghi nhận. Đến tháng 6/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng C10 Bộ Công an.

Ngoài Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Công an tỉnh Hưng Yên còn đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng 5 thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân gồm: Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục A05 Bộ Công an; Thiếu tá Nguyễn Duy Nghĩa, trinh sát viên Phòng 5, Cục A05 và Đại úy Phạm Văn Lâm, điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, nguyên điều tra viên Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc công khai lấy ý kiến nhân dân nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời ghi nhận đầy đủ sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

#Đề nghị tặng Huân Chương #Huân chương chiến công hạng Nhất #Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường #Công an Hưng Yên #Khen thưởng

