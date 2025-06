Bộ đội Biên phòng An Giang đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

TPO - Sáng 17/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống của biên phòng tỉnh (17/6/1976 - 17/6/2025), và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Đại tá Trần Quốc Khánh - Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng đơn vị là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Trần Quốc Khánh chia sẻ, An Giang có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp 2 tỉnh của Campuchia. Nhiều đoạn đường biên địa hình phức tạp, nhiều kênh rạch, đường mòn là điểm nóng về buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của tội phạm xuyên biên giới.

"Từ chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đến thời bình, lực lượng Biên phòng An Giang luôn trên tuyến đầu giữ vững chủ quyền, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Trong 49 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã đấu tranh hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, bắt nhiều đối tượng phản động, lưu vong, thu giữ nhiều tài liệu, vũ khí", đại tá Khánh nói.

Riêng đợt cao điểm cuối năm 2024 tới nay, Biên phòng An Giang xác lập, phá thành công 4 chuyên án lớn, thu giữ 500 pháo nổ, 12kg vàng, 22kg ma túy các loại… Thành tích này đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Bên cạnh đó, theo Đại tá Trần Quốc Khánh, lực lượng Biên phòng An Giang còn thực hiện nhiều chương trình an sinh, như Mái ấm biên cương, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Thầy thuốc quân hàm xanh... Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường niềm tin của nhân dân biên giới với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Lê Hồng Quang nhấn mạnh, lực lượng Biên phòng luôn giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong gần nửa thập kỷ qua, dù trong chiến tranh hay thời bình, Biên phòng An Giang luôn trung thành, kiên cường, bám trụ biên cương, giữ gìn an ninh trật tự, gắn bó, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội.

“Những chiến công gần đây trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt đấu tranh với buôn lậu, ma túy, đã khẳng định bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Bộ đội Biên phòng”, ông Quang nói.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị, lực lượng Biên phòng tỉnh tiếp tục nâng cao cảnh giác, giữ vững kỷ luật; siết chặt phối hợp với chính quyền và nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Ông Quang cũng mong muốn, các cựu chiến binh Biên phòng tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, cùng xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp, văn minh.