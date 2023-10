Phòng CSHS Công an Đà Nẵng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba

TPO - Với việc phá đường dây đánh bạc quy mô lên đến gần 500 tỷ đồng, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng công bố các quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an TP về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an TP thời gian qua.

Đáng chú ý, với việc phá đường dây đánh bạc quy mô lên đến gần 500 tỷ đồng, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trước đó, khoảng tháng 9/2022, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới dạng cá độ bóng đá do Đinh Văn Công Thanh (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu. Đến ngày 15/11/2022, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSHS phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tiến hành phá án và tạm giữ hình sự 7 người.

Trong số này, có 5 người bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Đinh Văn Công Thanh, Đinh Văn Công Long (35 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Trước (48 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Ngô Đình Đức (56 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Duy Trung (37 tuổi, trú Quảng Nam). Hai người có hành vi đánh bạc là Trương Công Huynh (36 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Đoàn Sơn (59 tuổi, trú quận Thanh khê, Đà Nẵng).

Qua khám xét, ban chuyên án đã tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan gồm khoảng 250 triệu đồng, 1 xe ô tô, 1 máy đếm tiền, khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện quá trình cá độ.

Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2022 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tại đường dây này tổng cộng 105.298 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng).

Ghi nhận thành tích xuất sắc, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Công an TP cũng công bố và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho 7 tập thể, 6 cá nhân.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP cũng trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu thời gian qua.