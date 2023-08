Phá đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng

TPO - Hà cùng “chân rết” đứng ra điều hành hoạt động của đường dây đánh bạc qua không gian mạng khắp các tỉnh. Trong khoảng 8 tháng, đường dây đã giao dịch gần 100 tỷ đồng cho hoạt động đánh bạc.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đàm Thị Hải Hà (30 tuổi, trú Hà Nội) về tội Tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can với 18 người khác, tuổi từ 20 đến 39 tuổi, trú ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên, Nam Định… để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan chức năng, đường dây đánh bạc có tên miền là FBSlive.com vừa triệt phá là một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc tạo lập, nắm giữ. Các trò chơi hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window được sử dụng cho các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính…

Hệ thống FBSlive được tích hợp nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, xổ số, xóc đĩa, lô đề, cá độ…và sử dụng tiền ảo (gọi là xu) với quy ước 1 xu tương đương 1.000 đồng để cho các đối tượng mua và đặt cược trong các game của Fbslive. Cổng game này cho phép con bạc nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc.

Để vận hành hệ thống và lôi kéo các con bạc tham gia hệ thống đánh bạc, “nhà cái” sẽ tuyển dụng các bộ phận khác nhau như bộ phận kỹ thuật có nhiệm vụ vận hành trang web và ứng dụng, xử lý các sự cố kỹ thuật đăng nhập và đặt cược trên hệ thống; Bộ phận quản lý và hỗ trợ nạp rút tiền trên hệ thống; Bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ xử lý sự cố cho con bạc; Bộ phận phát trực tiếp ứng dụng để kêu gọi và hỗ trợ con bạc đánh bạc…

Tại Việt Nam, Hà cùng Đàm Thị Minh Tâm (25 tuổi, trú tỉnh Nam Định) và Nguyễn Phú Vinh (37 tuổi, trú Hà Nội) đứng ra điều hành hoạt động chăm sóc khách hàng và tuyển nhân viên phục vụ hoạt động đánh bạc qua hệ thống đánh bạc FBSlive.

Hà còn là người liên lạc trực tiếp với nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài để duy trì hoạt động của hệ thống đánh bạc FBSlive.

Công an xác định từ đầu năm 2023 đến nay đường dây tổ chức đánh bạc nói trên đã lôi kéo các con bạc trên phạm vi cả nước giao dịch qua hệ thống đánh bạc với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các tỉnh Nghệ An, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Đồng Nai, Bến Tre… bắt giữ Hà cùng 18 “chân rết” trong đường dây. Khám xét nơi ở người liên quan, lực lượng chức năng thu 579 triệu đồng tiền mặt, 4 máy tính xách tay, nhiều điện thoại cùng tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Công an Hà Tĩnh đang mở rộng chuyên án.