Bản tin 8H: Giám đốc Công an TP HCM nhận Huân chương chiến công hạng nhất

TPO - Công an TP HCM vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Cùng lúc, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 28/12, Công an TP HCM cho biết lực lượng Công an TP HCM đã vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Trước đó, chiều 27/12, tại Hà Nội, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng 2 tập thể (Cục An ninh điều tra và Cục Cảnh sát kinh tế) và 3 cá nhân (Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM, Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngày 28/12, UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá giao quyền sử dụng đất đối với 43 lô đất trên địa bàn. Theo quyết định này, 43 lô đất có diện tích từ 145 m2 đến 175 m2; có giá khởi điểm từ gần 19,3 triệu đồng/m2 đến gần 20,6 triệu đồng/m2. Tính tổng, mỗi lô đất có giá khởi điểm từ gần 3 tỷ đồng đến gần 3,4 tỷ đồng/lô, tổng tiền đấu giá dự kiến thu về ít nhất gần 137 tỷ đồng. 43 lô đất dự kiến đưa ra đấu giá thuộc đề án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng khu Trung tâm hành chính - Quảng trường huyện Đức Trọng.

Ngày 28/12, qua hệ thống quan trắc môi trường tự động của Sở TN-MT Hà Nội, cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) vào sáng cùng ngày tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, như Thanh Xuân, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng… ở mức xấu, với AQI lên trên 200 gây nguy hại tới sức khỏe của người dân. Trước đó, trong một số ngày, chỉ số AQI của Hà Nội tại một số khu vực như Hồ Tây và Bắc Từ Liêm còn ghi nhận trên mức 320, rất nguy hại và cũng là mức cảnh báo cao nhất về ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới sức khỏe. Chỉ số bụi mịn PM2.5 ở Hà Nội cũng ở mức rất cao, từ 80-130 μg/m3 (khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới là 5 µg/m3). Tình trạng ô nhiễm không khí cũng ghi nhận ở nhiều địa phương vùng Đồng bằng Bắc bộ như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam… với chỉ số AQI và bụi mịn PM2.5 ở mức rất nguy hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ C. Sáng 29/12, thời tiết ở Thủ đô không mưa, trời rét đậm. Đến trưa và chiều 29/12, nhiệt độ tăng, trời nắng hanh. Hình thái thời tiết này tại Thủ đô còn duy trì đến ngày 30/12. Từ đêm 30/12, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội, đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trời rét đậm, rét hại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1338 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2024 cho các địa phương. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương số tiền hơn 5.834 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội các năm 2023-2024 và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung cho năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương số tiền 600 tỷ đồng để thực hiện đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn vốn từ các nông, lâm trường quốc doanh cho 19 địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/12, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong tại nhà nghỉ ở khu đô thị Linh Đàm. Theo thông tin ban đầu, tối 27/12, đôi nam nữ trẻ tuổi tới một nhà nghỉ ở phường Đại Kim thuê phòng. Đến 8h hôm sau, nhân viên kiểm tra phòng thì phát hiện hai người đã tử vong. Bước đầu công an xác định, hai nạn nhân gồm nam thanh niên hơn 20 tuổi, quê Quảng Ninh, còn nạn nhân nữ quê Yên Bái. (XEM CHI TIẾT)