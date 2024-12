Bản tin 8H: Ông Ngô Đông Hải thôi làm Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

TPO - Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải thôi làm Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký ban hành Nghị quyết số 1325 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi tham gia làm Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo nghị quyết, việc cho thôi vị trí này là để ông Ngô Đông Hải tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12. Trước đó, ngày 22/11, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhận quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Gần 20h ngày 25/12, Công an quận Bình Tân (TPHCM) hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong tại chung cư trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B. Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, sau tiếng động mạnh, cư dân phát hiện người đàn ông nằm tử vong ở khu vực sảnh chung cư. Mái che của tầng trệt chung cư bị thủng một lỗ lớn. Một số khung sắt của mái che cũng bị hư hại do tác động mạnh của ngoại lực. Người dân nhận định người đàn ông rơi từ trên cao xuống. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tử vong là ông T.N.S (47 tuổi), có con gái sinh sống tại chung cư. Ông S. thường xuyên đến nhà con gái để thăm cháu.

Ngày 25/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình thông tin đơn vị thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình thi hành kỷ luật ông Ngô Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình. UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy, trong thời gian ông Ngô Quang Lợi giữ chức Phó giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; ông Lợi cũng đã vi phạm quy chế làm việc; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hơn 17.700 thí sinh tại Bình Dương đã trúng tuyển các kỳ sát hạch lái xe từ ngày 10/10/2024 đến nay, vẫn đang chờ đợi được cấp giấy phép lái xe do tình trạng thiếu phôi ấn chỉ, gây ảnh hưởng lớn đến công việc của nhiều người dân. Tại hội nghị giao ban báo chí chiều ngày 25/12, ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan này đã liên tục gửi công văn đến Cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời phối hợp với các tỉnh lân cận như TPHCM, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu để điều phối và chia sẻ phôi ấn chỉ nhằm giải quyết tình trạng chậm trễ. Ông Thuận nhấn mạnh, Sở Giao thông Vận tải cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực và làm việc chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam để đảm bảo toàn bộ số giấy phép lái xe được cấp đầy đủ trước Tết Nguyên đán.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Từ khoảng đêm 26 và ngày 27/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 27/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Chiều 25/12, Tổng Thư ký Quốc hội thông tin Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh. Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh 51 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, là Thạc sĩ Quản lý kinh tế. (XEM CHI TIẾT)